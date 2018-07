Con el reciente título de la empresaria más joven en crear una fortuna -de 900 millones de dólares-, nadie imaginaría que Kylie Jenner necesita una campaña para recolectar dinero. Sin embargo, es una realidad que en la página Go Fund Me, hay una petición para recaudar 100 mil dólares a nombre de la menor de las Kardashian-Jenner. ¿La razón? Sus admiradores buscan ayudarla con aportaciones voluntarias para lograr que la estrella del reality Keeping Up wiht the Kardashians logre convertirse en billionaria.

Todo inició como una especie de broma por parte de un cómico de Instagram conocido como Fat Jewish. Ante sus más de 10 millones de seguidores, el personaje creó una iniciativa en la plataforma que permite iniciar campañas de recaudación, para que tanto sus fans como los de Kylie, logren juntar 100 mil dólares, una cifra que le entregarían directamente a Jenner. Con esa cantidad, Kylie se coronaría como billonaria, pues la sumaría a su cuenta actual de 900 mil millones de dólares, misma que logró en sólo 3 años gracias a su empresa de cosméticos.

A pesar de que todo comenzó como una broma, para retratar lo absurdo que sería que la gente le obsequiara dinero a una persona que parece tenerlo todo, la campaña ha tenido bastante éxito y no hay duda de que llegará a su meta en un corto plazo. Los admiradores de la hermana menor de Kim Kardashian, han hecho aportaciones de 5 dólares, motivados únicamente por el ánimo de participar en una colecta viral que ha llamado bastante la atención. Esta iniciativa ha tenido tan buena respuesta que en el sitio en el que se aloja, está catalogada como una de las más populares.

Una fortuna hecha a base de colores

Kylie, quien es una persona muy activa en las redes sociales, aún no ha hecho comentarios al respecto sobre las donaciones que sus fans han hecho a su nombre. Lo que la ha mantenido ocupada, al menos en sus publicaciones, es la campaña de su nueva colección de sombras y lipsticks, como los que ocupan los últimos lugares de su cuenta de Instagram, que según reveló Forbes, cada uno tiene un costo publicitario de un millón de dólares por el impacto que tiene en sus más de 110 millones de seguidores.

La joven de casi 21 años de edad alcanzó este estatus de millonaria gracias a sus redes sociales, mismas que ocupó para promocionar sus productos. La empresa, de nombre Kylie Cosmetics, es 100% propiedad de Jenner y ha tenido colecciones de maquillaje con la colaboración de sus también famosas hermanas, Kim, Khloé, Kourtney y, claro, de su mamá Kris.

