Masha, de su debut en televisión a conquistar las redes sociales de Ana Layevska

Masha, la primer hija de Ana Layevska no tiene ni un año todavía y ha dejado totalmente enamorados a sus papás y no sólo eso, de a poco se ha ido robando el cariño de los seguidores de su mamá, ya que cada vez que la actriz comparte alguna imagen de la pequeña en redes sociales, sus fans no paran en elogios y en halagos para ambas. Con un nombre más que especial, que es diminitivo de María en ruso y mismo que lleva la mamá y hermana de su padre, la bebé conquista a cualquier follower.

VER GALERÍA

Ana compartió una imagen de su primera hija en redes sociales, y causó gran sensación ya que se ve increíblemente tierna y además se nota muchísimo cómo ha crecido. En la imagen publicada en la cuenta oificial de Instagram de Ana Layevska, se puede ver a Masha sentada entre grandes cojines color blanco, vistiendo un sencillo pañalero del mismo color sin mangas y mostrando sus pequeos pies. Sin duda, una imagen que causó gran ternura en los fans de la actriz ya que además, se ve cómo la pequeña, de casi 7 meses, tiene una de sus manos muy cerca de la carita y hace una expresión muy linda.

VER GALERÍA

Lo cierto es que la primogénita de la actriz ha sido la pequeña modelo que ha acaparado las miradas en las redes sociales desde que nació, y es que no es para menos, Ana está viviendo una feliz etapa como mamá y no duda en compartirlo con sus seguidores.De hecho, en alguna ocasión contó en una entrevista con People cómo le gustaría ser como mamá: “Supongo que seré muy creativa. Procuraré que mis hijos nunca estén aburridos y que conozcan otras cosas, no solo su casa y la escuela. Yo soy así, así que seguramente se lo pasaré también a mis hijos”.

Quedó totalmente demostrado que Masha irá a donde Ana vaya, y un claro ejemplo de eso es que el pasado junio madre e hija visitaron el foro del prorgrama Hoy y la invitada de lujo fue, claramente, la bebé, que conqusitó al público con su tierno gorro color pastel y sus mallas a juego. Además, porque dejó boquiabiertos a los usuarios por su excelente comportamiento ante las cámaras. Incluso, cuando Ana compartió en redes sociales la foto donde aparece junto a Jorge Van Rankin, Raúl Araiza, Galilea Montijo y Mauricio Mancera, dedicó un breve mensaje para agradecer al elenco: “Masha en su primer programa. Gracias por la invitación”.

VER GALERÍA

Esa es la primera vez que Masha apareció en televisión, pero anteriormente ya había tenido una breve participación ante las cámaras en el sketch de redes sociales de Adrián Uribe. En ese momento la bebé de tan sólo meses, fue por un momento la hija del Adrián y la actriz Jackie Sauza.

Más notas como esta:

Ser mamá, el sueño más grande de Ana Layevska

Masha nació en diciembre de 2017 y fue meses más tarde cuando Ana y Rodrigo Moreira protagonizaron el momento más especial de su historia familiar, y es que por primera ocasión la pareja posó para las cámaras y fue para las páginas de ¡HOLA! México en la que presentaban a su hija Masha cuando tenía tan sólo 2 meses de vida.

La maternidad era una experiencia que Ana deseaba mucho vivir, de hecho, en aquella ocasión lo contó para las cámaras de ¡HOLA! México: “Siempre quise ser madre. No sabía en qué momento. Esta vida y mi carrera son complicadas, pero siempre quise formar una familia”.

VER GALERÍA