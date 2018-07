¡Guapísima! Adamari López posa feliz en traje de baño

Adamari López, una de las conductoras más queridas y carismáticas de televisión ha encontrado, junto a su familia, una paz que por nada del mundo se permitiría perder, por lo que en estos días no nos asombró nada que sintiera la seguridad de compartir imágenes suyas en bikini y en mantenerse al márgen cuando alguien le hizo un comentario despectivo sobre ella, a su esposo, el bailarín Toni Costa.

VER GALERÍA

Fue a través de sus historias de Instagram que la puertorriqueña compartiera algunas tomas de ella usando traje de baño y contaba qué tipo de swimsuits prefería usar, ya que en ciertas ocasiones opta por los rash guards, (estos modelos que tienen manga larga y cubren por completo la espalda y hombros) para cuidar la piel o a veces usa otros modelos también muy lindos. Luego de modelar algunas piezas, la conductora de Un Nuevo Día dijo muy segura que a ella no le importa nada y que le gusta mucho usar traje de baño:"Yo no soy flaca pero me encanta ponerme traje de baño".

VER GALERÍA

Y es que esta no es la primera vez que Adamari expresa muy segura lo cómoda que se siente con su físico y que si bien es cierto en algún momento quiso perder peso, no es su prioridad. Incluso en muchas ocasiones le ha agradecido a sus fans por aquellas sugerencias sobre ponerse a dieta o hacer más ejercicio. De hecho, en algún momento levantó la voz ante los haters, pues contó en una entrevista para televisión que a ella le importan más otras cosas: "Lo que algunos no entenderán es que yo estoy feliz con mi vida y las cosas que he logrado como mujer, como profesional y ahora como madre".

En las mismas publicaciones que recientemente compartió Adamari con sus millones de seguidores, también aprovechó para contar que a su hija Alaïa intenta ponerle trajes de baño también rash guards porque aún está pequeña y prefiere cuidarle mucho más la zona de los hombros y los brazos, porque su piel aún es más delicada. Aunque, también admitió que la pequeña de 3 años también tiene de otro tipo de modelos para nadar.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

Adamari López siempre apoyada por Toni Costa

La también actriz y su esposo Toni Costa son una pareja que se ha mantenido siempre sólida y furte, pese a ciertos comentarios sobre la apariencia de Adamari. Y es que en recientes publicaciones, el bailarín comaprtió un video muy divertido donde la pareja se ve muy contenta jugando futbol mientras su hija estaba en clase de gimnasia. En dicho clip, las respuestas negativas comenzaron a invadir la cuenta de Toni, sin saber que él defendería con total respeto.

De hecho, esta no fue la primera vez que Costa le grita al mundo lo orgulloso que está de su pareja y madre de su hija, ya que anteriormente, y en específico cuando Adamari ha posado en traje de baño, él reafirma lo enamorado que está de ella y lo feliz que es su vida juntos, porque para él también existen cosas más importantes que una talla de ropa.

VER GALERÍA