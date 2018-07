El video de la mamá de Beyoncé bailando que demuestra a quién salió la artista

Beyoncé es una diva de la música, de eso no hay duda. Cuando se sube a los escenarios, consigue cautivar a su público no solo con sus canciones, sino también con sus movimientos de baile. Un talento que quizá haya heredado de su madre, a juzgar por su última publicación en las redes. Tina Knowles compartió un video en el que aparece moviéndose al ritmo de un tema de The Carters, el dúo compuesto por Beyoncé y su marido, Jay-Z. Al parecer, Tina se estaba batiendo en un duelo de baile con Blue Ivy, la hija del matrimonio. Para ello, tuvieron que inventarse un nuevo paso de baile, y la madre de la cantante optó por un curioso movimiento de hombros... ¡dale al play y no te lo pierdas!