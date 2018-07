La familia de Ana Patricia Gámez está más que contenta con la llegada de Gael Leonardo, el segundo bebé de la conductora con su esposo, Luis Martínez. Cuñados, amigos y demás familiares de los felices papás ya han podido conocer al pequeño, que nació el pasado 10 de julio. Entre los allegados que recibió la conductora de Despierta América en el hospital, hubo una visita muy especial que Ana Patricia esperaba con mucha emoción: la de su hija de 3 años, Giulietta, quien llegó al hospital para conocer al nuevo integrante de la familia.

VER GALERÍA

La hoy hermana mayor tuvo que esperar un día para reunirse con su mamá en la habitación del hospital. Ana Patricia y su esposo inmortalizaron el tierno instante en un video publicado en sus redes sociales. Al principio, Giulietta no parecía entender exactamente por qué visitaba a su mamá en otro lugar que no fuera su casa y mucho menos por qué se encontraba recostada en una cama de hospital. "¿Por qué estamos aquí?", preguntó inocente la niña que guiada por su papá, poco a poco se acercaba a la presentadora, para finalmente ver al bebé entre los brazos de mamá.

Notas relacionadas:

- ¡Llegó la cigüeña! Ana Patricia Gámez da la bienvenida a su segundo bebé

- So cute! Karla Martínez visita a Gael, hijo de Ana Patricia Gámez y le dedica emotivo mensaje

"Es tu hermanito, mi amor. Te extrañé mucho", le dijo la dulce mamá a su hija mientras la niña reconocía al bebé. La carita de Giulietta al ver a su hermano por primera vez conmovió a los seguidores de la presentadora. Poco a poco la niña se fue acercando a él hasta quedar sobre la cama con su mamá en la primera imagen de Ana Patricia junto a sus dos hijos.

Una publicación compartida de Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) el 11 Jul, 2018 a las 6:35 PDT

Ana Patricia preparó a su hija para este bello momento

Para evitar que Giulietta sintiera celos de su hermanito, Ana Patricia reveló que le dijo a la niña que en cuanto naciera el bebé, llegaría con un regalo para ella. Días antes de dar a luz, Ana Patricia conversó con Mezcalent, a quiénes detalló: "Yo ya le dije que cuando nazca su hermanito le va a traer un regalo. Todos los días me pregunta por el regalo, y le digo: ‘No mi amor, él lo va a traer’, entonces me empieza a revisar la panza y me dice ‘¿ahí está el regalo?’, le digo, ‘no, luego te lo va a dar’”. La feliz mamá contó que se trataba de un bebé de juguete que ocultó en la cajuela de su auto para que la niña no lo encontrara antes de tiempo.

VER GALERÍA

En pocos días, Ana Patricia por fin regresará a casa con su bebé en brazos para iniciar esta nueva etapa de su maternidad. Feliz con la dicha de tener a su segundo bebé y con una foto de Gael, la presentadora confirmó al mundo entero que ella y su hijo se encuentran de maravilla. "¡Gael les dice: 'Hola!'", escribió al lado de una tierna imagen del pequeño que ahora colma de felicidad a la familia Martínez Gámez.