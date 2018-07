Eugenio Derbez y su hijo Vadhir estuvieron presentes en los primeros partidos de la Copa del Mundo 2018 que aún se celebra en Rusia. Padre e hijo llevaron hasta Moscú su inconfundible sentido del humor que por poco los mete en problemas cuando jugaban a retarse mutuamente con bromas a la gente. En uno de estos retos, disfrazado como uno de sus personajes, el actor mexicano interrumpió una transmisión de Telemundo, de la que lo sacaron a la fuerza por el personal de seguridad. A casi un mes de aquella broma que por un momento preocupó a los Derbez, Eugenio explica qué fue lo que sucedió.

Un poco más serio, Eugenio recapituló aquel día en el que un guardia de seguridad lo inmovilizó para casi llevarlo a un área restringida. "Mi hijo y yo nos pusimos como tarea hacer videos muy simpáticos. Hicimos retos porque queríamos que se volvieran algo viral, entonces mi hijo me dijo: 'Mira, vamos a hacer retos, pero vamos a hacer retos en serio'", contó el comediante de 55 años a People VIP.

"De repente a él se le ocurrió que me metiera yo a interrumpir una transmisión. Inmediatamente le dije yo ‘no, no, no, eso es una falta de respeto, es imposible no lo voy a hacer", explicó. Pero por un momento, la idea pareció buena, pues Eugenio pensó que no habría problema porque conocía desde hace tiempo a las personas del programa que tenía en mente. "He trabajado varios mundiales con ellos no creo que pase gran cosa y así le voy a ganar a mi hijo y voy a ganar el reto'”, detalló.

Todo fue una confusión

Con lo que Eugenio no contaba era con que se confundiría de set y terminaría en un programa en el que no tomaron con tanta gracia su broma. “Me equivoqué de estudio porque vi a Miguel Gurwitz -comentarista de Telemundo-, y pensé que estaba en la otra televisora y me metí en la televisora que no era”, agregó un tanto apenado. Esa fue la razón por la que el staff de la transmisión que interrumpió le pidió muy seriamente que abandonara el lugar porque estaban en vivo.

Eugenio, pensando que le seguían la broma, se negó a abandonar del set, lo que provocó que una persona de seguridad lo sacara a la fuerza con intenciones de llevarlo a un lugar en el que le llamarían la atención por lo que había hecho. Y gracias a que el staff explicó que se trataba de un actor al que conocían, lo dejaron libre. "Afortunadamente la gente de Telemundo me ayudó, fueron muy lindos y me fueron a rescatar porque si no yo me hubiera perdido el partido (de México)", contó sobre su "dramática" experiencia en Rusia.

