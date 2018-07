Cuando era una niña, Angélica Vale, como muchas chicas, tuvo un vecino guapo del que se enamoró perdidamente y a quien ahora recuerda con mucho cariño. La historia podría parecer igual a la de miles de chicas en el mundo, en la que ella se emociona al ver al chico de la casa de al lado y hace lo imposible por llamar su atención. Sin embargo, hay un gran detalle que hace de ese recuerdo algo aún más especial. El vecino de Angélica Vale no era cualquier otro niño, sino el mismo Luis Miguel que en aquellos años estaba dando los primeros pasos de su exitosa carrera musical. La mexicana confesó hace unos días que de niña fue vecina de El Sol y después de verlo casi a diario, cayó rendida a sus encantos en aquellos años infantiles.

Ahora que la serie de Luis Miguel ha revelado varios detalles de la vida del cantante, los relatos de las personas que convivieron con él en su infancia y juventud son una pieza extra para los televidentes, quienes buscan enterarse aún más de los secretos que guarda el misterioso intérprete. Con sus recuerdos, Angélica Vale se sumó a ellos al final de una de sus presentaciones de la obra Mentiras, en la que relató cómo fue esa bella etapa. "Yo estaba enamorada de Mickey, evidentemente, yo (andaba), 'Mickey, Mickey, hola, hola, ¿qué tal?'. Yo feliz, imagínate, con ese sí que me hubieran puesto de novia. Nunca me pusieron romance con él", contó risueña ante varios medios.

La hija de Angélica María también conoció a los padres de Luis Miguel, y a diferencia de la personalidad dura que se muestra de Luisito Rey en la serie, la actriz reveló que el señor se portaba de lo más normal y hasta veía una posible relación entre ella y su hijo. "Luis Rey decía que yo iba a ser novia de su hijo", confesó. La actriz también recordó que ambas familias se llevaban muy bien y solían ir a las fiestas que Rey organizaba en su propia casa en la Ciudad de México.

Una amistad que perdura

Angélica recordó uno de los detalles más tiernos que Luis Miguel tuvo hacia ella cuando él se encontraba en el punto máximo de su carrera. "Me vio, se sonrió, me dio la mano y me saludó, y me dio un beso y todo, el tipo cantando", recordó con una sonrisa aquel momento que asegura jamás olvidará sobre aquel chico que vivió en la casa de al lado.

Con el paso del tiempo, Angélica Vale y Luis Miguel tomaron caminos separados, aunque ambos en el mundo del entretenimiento. Pero los buenos años de la niñez son difíciles de olvidar y es por eso que cada que coinciden, se saludan de la mejor manera. "Luis Miguel conmigo siempre ha sido divino, haz de cuenta que nunca dejamos de ser vecinos, que nunca dejamos de vernos, donde esté me saluda, lindo, buena onda, siempre", expresó la actriz, quien ahora está casada con Otto Padrón, con quien formó una bella familia junto a sus hijos Daniel Nicolás y Angélica Masiel.

