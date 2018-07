¿Qué fue lo que pasó? La verdadera razón por la que Luis Miguel se distanció de su hermano Sergio

La serie que relata la vida de El Sol de México ha dado paso a una serie de interrogantes en torno a la vida del famoso cantante. Un de los grandes misterios de Luis Miguel, es el paradero de su hermano menor, Sergio, del que el cantante se hizo cargo desde que era muy pequeño. Lamentablemente, el menor de los Basteri tuvo que enfrentar varias pérdidas desde muy niño: primero la ausencia de su madre, Marcela, luego la muerte de su padre, Luis Rey y finalmente el fallecimiento de su abuela paterna Matilde Sánchez, quien lo crio en España, desde que tenía dos años. Ahora, quien fuera el médico de los Gallego Basteri, Octavio Foncerrada, habla por primera vez de cómo fue que se hizo cargo de Sergio y la razón por la que ocurrió el distanciamiento entre ambos.

El Doc, como le decían cariñosamente los Gallego Basteri, conversó con el programa Ventaneando sobre cómo pasó de ser un médico familiar a ser el encargado de todos los asuntos personales de Luis Miguel, desde adolescente hasta más de una década después de la muerte de su papá. Foncerrada recordó que después de la muerte de Hugo López, el cantante se encontraba, sin padres, sin abuelos, sin manager y con un hermanito de nueve años de edad. Entonces reconoció que fue él mismo quien le propuso al intérprete de La Incondicional cuidar del niño, tal como lo había hecho con él y con Alex.

“¿Qué vas a hacer con este niño tan hermoso? Le dije, ‘mira yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo, pero sí me gustaría mucho, para que no sea ‘hermano de’ llevármelo a Boston, pero no como Alex, sino irnos ahí para que viva”, detalló al asegurar que vivieron muy tranquilos por más de diez años en la ciudad estadounidense, donde Sergio estudió High School. El Doc cuidó de Sergio como uno más de la familia y también mantuvo el contacto con sus hermanos. “Todas las vacaciones era, la mitad con sus hermanos y la mitad aquí en Guadalajara, pues tengo hermanas y tenían hijos de la edad de él. Llegábamos a la casa de mis papás y él era un nieto más”, explicó.

VER GALERÍA Hasta ese momento todo iba de maravilla, hasta que Sergio se disponía a entrar a la universidad, una etapa que coincidió con una crisis personal que tuvo el cantante, situación que afectó la relación entre los hermanos: “En una de esas, que tuvo una situación el chamaco (Luis Miguel) con una pareja, yo creo que fue la que más lo expuso. La verdad Sergio y yo veíamos muchas cosas, no es que tengamos que estar de acuerdo, pero veíamos que, no sé, que no había 100% de empatía. Esa misma pareja, un día, se intentó suicidar o no sé qué y fue a verla. Estaba en Nueva York, nosotros de Boston fuimos a Nueva York, porque ya me había dicho que quería una casa en Inglaterra porque quería que Sergio estudiara la Universidad allá. En ese momento, Sergio ya tenía para Boston College y Harvard, para estudiar leyes. Y fuimos, ya con calificaciones y todo para, posiblemente ir a Inglaterra”, explicó.

El Doc no reveló el nombre de la pareja de Luis Miguel, pero recordemos que en aquella época El Sol tenía un amorío con la cantante Mariah Carey, quien hace poco reconoció que padece el trastorno bipolar, problema que en pasado la hizo enfrentarse a varias crisis nerviosas. Aunque El Doc y Sergio llegaron a Nueva York con el propósito de definir el rumbo académico del joven, se encontraron con otra situación: “Él (Luis Miguel) no estaba muy contento. Estaba en un estado de ánimo pues muy molesto, empezaron ahí los problemas, imagínate con adolescente. Empezaron ahí a ver y Sergio, como decía Alex, ‘yo lo enseñé a defenderse hasta de mí', entonces, empezaron ahí y Sergio sí le dijo ‘espérame tantito’ y ahí fue cuando hubo el distanciamiento”, explicó.

Tras la pelea, Sergio y El Doc regresaron a Boston para preparar lo que sería su nueva vida en Guadalajara: “A los dos nos avisaron que teníamos que entregar todo, todo, todo, porque se había acabado”. Y aseguró que lo único que el cantante preguntó fue a dónde se dirigirían y lo hizo través de un empleado: “Una persona de su equipo administrativo me dijo: ‘quiere saber el joven si va a ir con su familia’, le dije ‘sí, claro que sí’”, comentó. Tras aquella pelea, Sergio no sólo no volvió a ver a su hermano, sino jamás supo nada de él, aunque reconoció que en estos años, Alex Basteri, sí ha estado en contacto con ellos: “Alejandro sí, pero él en realidad no”, finalizó.