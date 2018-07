A Clarissa Molina le gusta mucho compartir el detrás de cámaras de sus múltiples sesiones de fotos. En ellas, además de obsequiar una sonrisa a sus seguidores, muestra sus mejores outfits y los momentos más divertidos que vive día a día. Y ha sido por estas imágenes que la joven dominicana recibió un par de comentarios que la hicieron alzar la voz, en especial porque hablan de su peso.

Meses atrás, Clarissa fue criticada por haber subido unas libras que de inmediato notaron sus seguidores al igual que Osmel Souza, conocido como el Zar de la Belleza, y quien la retó a recuperar el físico que tenía cuando participó en Nuestra Belleza Latina 2016. En la actualidad, la conductora de El Gordo y la Flaca tuvo que bajar cerca de 20 libras para su debut como actriz en la película ¡Qué León!, junto al cantante Ozuna. "La pantalla te aumenta diez libras más de la que tienes, entonces para la película debí bajar un poco de peso", explicó a Mezcalent.

De nuevo, los comentarios sobre su peso por debajo de lo normal, empezaron a llegarle a través de las redes sociales. Fue entonces cuando Clarissa alzó la voz y puso un alto a todas esas críticas. “Estoy en una etapa de mi vida que me acepto tal cual, esté pasada de peso, esté flaca. Total, si estoy flaca me dicen ‘¡estás muy flaca Clarissa, tienes que ponerte a comer!’, estoy gorda, me dicen: ‘¡ay, pero qué gorda!’”, expresó.

Convencida de no hacer caso a lo que las otras personas digan de ella, agregó: “Al final haz lo que te salga del corazón, para no decir otra cosa. O sea que sí me acepto yo misma, estoy feliz conmigo misma y definitivamente viviendo una etapa de mi vida increíble; el cine, la televisión al mismo tiempo, de verdad que bendecida”.

Clarisa Molina y su sueño hecho realidad

Lejos de los asuntos sobre el peso, Clarissa está muy contenta por la oportunidad que tuvo para hacer realidad uno de sus más grandes sueños: actuar. Hace unos meses, la chica de 26 años viajó a su natal República Dominicana para rodar las escenas de la cinta que quedará plasmada como su primer proyecto actoral. “Aquí voy nuevamente con mi maleta, emprendiendo otro camino dentro de lo que amo. A cumplir mis metas, a palpar y vivir lo que por años, meses, días, solo imaginaba en mi cabecita loca que siempre está soñando y pensando en grande”, escribió feliz momentos antes de partir hacia su país.

