Adamari López es una de las conductoras de televisión más queridas por su sentido del humor. A diario, su carisma se roba las sonrisas de los espectadores de la emisión matutina Un Nuevo Día. A la par, la puertorriqueña está inmersa en el papel más importante de su vida: el de ser mamá. La presentadora vive plena junto a su prometido, Toni Costa, y su hija en común, Alaïa, de 3 años de edad que la llena de alegría todos los días. Pero mucho antes de que las mañanas de Adamari estuvieran dedicadas a la maternidad, las entrevistas y el entretenimiento en vivo, era uno de los rostros conocidos en las telenovelas.

VER GALERÍA

Como actriz, Adamari participó en melodramas como Amigas y Rivales, Locura de Amor o Gata Salvaje, y en su experiencia también incluye trabajos en el cine. Y después de 6 años de ser parte de la familia de Un Nuevo Día, sus seguidores la cuestionaron sobre su regreso a las telenovelas, y qué mejor forma de hacerlo que a través de las nuevas etiquetas de preguntas de Instagram.

Notas relacionadas:

- Adamari López y su secreto para que Alaïa sea una niña responsable

- Toni Costa y sus emotivas palabras para las mujeres de su vida, Adamari López y Alaïa

En el perfil del programa matutino, Adamari apareció en una de las publicaciones para responder a las dudas de sus fans. "¿Extrañas hacer telenovelas?" fue una de las preguntas que hizo uno de sus admiradores, quien también la halagó en ese ámbito del entretenimiento: "Eres muy buena". Dispuesta a disipar cualquier duda, y siempre sonriente, la conductora explicó: "Sí, sí extraño hacer novelas. Me gustaría en algún momento hacer una participación en alguna, pero estoy disfrutando mucho Un Nuevo Día, así que no me puedo quejar".

Adamari no ha dejado atrás su pasión por la actuación, y aunque su última telenovela fue Alma de Hierro, emitida entre 2008 y 2009, tuvo una participación en La Fan el año pasado. En la historia protagonizada por Angélica Vale y Juan Pablo Espinosa, Adamari apareció en un episodio como una importante empresaria.

VER GALERÍA

España, ¿un sueño a futuro?

En la serie de preguntas y respuestas, otra persona aprovechó el momento para cuestionarla sobre sus planes familiares a futuro y si le gustaría vivir en España. "Obvio, me encantaría. Allá está la familia de mi esposo, también la primita de Alaïa. Y si me mudara para allá, me iría a vivir a Valencia, de donde es la familia de mi esposo".

En 2017, Adamari y Toni viajaron a España con su hija para que la pequeña conociera más sobre sus raíces. Además de reunirse con la familia de Toni, la conductora y su hija recorrieron varias partes del país europeo. "Me lo pasé muy bien en mis vacaciones por el Norte de España con mi familia y quiero compartirles los bellos lugares que visitamos", escribió en ese entonces Adamari en nombre de Alaïa, en la cuenta de Instagram que creó para la pequeña.

VER GALERÍA