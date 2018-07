Hace años, Sebastián Obando Giraldo, mejor conocido como Sebastián Yatra, soñaba con un día alcanzar la fama y cantar frente a miles de personas. Hoy es un hecho y el joven colombiano no podría estar más feliz, pues en mayo lanzó su primera producción discográfica y cada una de sus presentaciones en vivo son un éxito. Pero no siempre fue así, pues el joven intérprete contó que cuando llevaba ya algún tiempo en el mundo del entretenimiento, empezó a desesperarse, pues sentía que su esfuerzo no rendía frutos.

VER GALERÍA

Ante las cámaras de El Gordo y la Flaca (Univision), luego de una exitosa presentación en Puerto Rico, el intérprete de Quiero Decirte habló sobre aquellos días en los que estuvo a punto de dejar la música para seguir con sus estudios. “Yo desde los 12 llevo construyendo este proyecto, el cual fue muy difícil de comenzar. Cuando por fin pude hacerlo, a mis 19 años con una canción llamada El Psicólogo, llevaba tantos años dándole y no pasaba nada. Me estaba empezando a estresar el tema”.

El originario de Medellín contó que llegó un momento en el que tuvo que ser firme con sus convicciones y definir su futuro. “Tenía que tomar definitivamente una decisión, si me iba a la universidad de Boston en Estados Unidos o me quedaba (en Colombia) haciendo música”. Sebastián eligió el camino que lo hacía más feliz y perseveró hasta convertirse en uno de los representantes de la música urbana del momento.

VER GALERÍA

Eso sí, el cantante de 23 años tiene muy claro que aún le faltan muchas cosas por aprender y no hace a un lado la opción de regresar a la escuela. En una entrevista reciente con el diario El Colombiano, Yatra confesó cual sería uno de sus anhelos más grandes, académicamente hablando. “(Me gustaría) irme un año a estudiar con profesores particulares, enfocarme en la teoría, mejorar la interpretación de instrumentos, crecer y nutrirme musicalmente, pero eso por ahí en cinco años cuando la gente piense ‘que Yatra se aleje un rato’”.

Más notas como esta:

- Sebastián Yatra, el rompecorazones del Mundial

Sueño cumplido

Como todo colombiano, Sebastián tenía la ilusión de ver a su equipo jugando en el Mundial de Rusia 2018. Después de trabajar muy duro y cumplir con sus compromisos, se dio tiempo de viajar al 'Viejo Continente' y asistir a la Copa de Fútbol, acompañado por algunos de sus familiares, como su inseparable hermano Andrés y su papá. A través de sus redes sociales, Yatra compartió con sus seguidores la alegría de cada partido, así como la emoción de ver llegar a su selección hasta octavos de final. Su participación en el Mundial no fue nada más como espectador, sino que se alió con Gianluca Vacchi y lanzaron el tema Love, el cual es un llamado para la unión y la fraternidad.