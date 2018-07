Tres meses atrás, John Stamos vivía entre nervios y emoción por la llegada de la cigüeña que, a sus 54 años de edad recibiría por primera vez. Esos nervios quedaron atrás en el momento en el que tuvo entre sus brazos a su hijo, Billy, fruto de su matrimonio con Caitlin McHugh. Ahora, en sus primeros meses de haber experimentado con la paternidad, el actor de Full House reveló que no imagina su vida sin ese pequeñito que llegó para alegrarle los días.

Su rutina como papá es mucho más tranquila en comparación al estilo de vida que llevaba antes de conocer a Billy. El actor contó a Entertainment Tonight cómo es que comparte sus días con el bebé, a quien ha mostrado en sus redes sociales en momentos llenos de su inconfundible sentido del humor. "He estado con él toda la mañana, simplemente hemos estado sentados y escuchando música. No sé, ser padre lo es todo para mí, me ha dado una nueva vida", dijo contento de esta nueva faceta que no cambiaría por nada en el mundo.

Contento con el ritmo que han tomado sus días, John agregó: "No sé qué sería de mí si no tuviera un bebé y una esposa a día de hoy. Creo que simplemente me habría diluido con el atardecer", explicó sobre su papel en casa junto a su esposa y su hijo. Sus palabras quedan mejor explicadas con las fotografías familiares que decoran sus redes sociales, en donde una bella familia de tres es protagonista de los momentos más tiernos. Los Stamos ahora posan para las cámaras en las celebraciones de tradición, la más reciente la de 4 de Julio, la primera del pequeño Billy que fue testigo de los fuegos artificiales del Día de la Independencia con protectores para no lastimar sus oídos.

La paternidad que John Stamos tanto anhelaba vivir

Hace tiempo, antes de que John iniciara una bella relación con Caitlin, el actor que había dado vida al tío favorito de la televisión se había hecho a la idea de que jamás viviría en carne propia la paternidad. Incluso, como en su personaje más icónico, en la vida real figuraba en la vida de sus sobrinos como el tío con quien podían contar para cualquier situación, aunque en el fondo de su corazón, deseaba tener un hijo propio a quien heredarle todos sus consejos y con quien divertirse a lo grande como su propio padre hizo con él.

"Siempre quise tener un hijo, pero por una razón o por otra casi tenía asimilado que ese no era mi destino, que tenía que permitir que ese barco zarpara definitivamente", agregó en su conversación. "Creía que no era algo que me mereciera, que no lo había hecho suficientemente bien como para vivir esa experiencia. Y al final decidí que iba a encontrar a alguien maravilloso, y lo hice. Ahora tengo un niño hermoso y ser padre es algo mucho mejor de lo que había imaginado", contó sobre el futuro que había visualizado en alguna ocasión y que agradece no haber vivido.

