Chef James sobre sus días lejos de Un Nuevo Día: ´Estos días los he tomado para cocinar mucho en casa´

Después de más de 10 días sin dar señales de actividad en las redes sociales, el Chef James reaparece para decir qué ha hecho durante este tiempo que lleva suspendido indefinidamente del programa Un Nuevo Día. Y es que no olvidemos que James se hizo acreedor a ese castigo por protagonizar expresiones que resultaron inapropiadas después del encuentro futbolístico en el que Corea triunfó y con eso le daba un pase a octavos de final a México en el Mundial de Rusia 2018.

Ahora, después de que las cosas parecen estar más tranquilas, James recurrió a las redes sociales para agradecer a su público el apoyo que siempre le han brindado, los mensajes de aliento y el apoyo que ha sentido a través de sus preguntas. Al pie de una foto, comienza así su mensaje: "Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus palabras de aliento y sus mensajes, los he leído uno a uno. ¡GRACIAS! Significa un mundo para mí. Me motivan a seguir trabajando en lo que me apasiona, que juntos cambiemos el mundo a través del buen comer". Cabe señalar que James se ha ganado el corazón de los espectadores desde su llegada al programa, que de hecho fue en sus inicios, en 2011 cuando el matutino era conocido como “Levántate”.

En dicho mensaje, también aprovecha para contarles qué ha estado haciendo en este tiempo que lleva suspendido indefinidamente del matutino Un Nuevo Día, donde compartía set con Adamari López, Marco Antonio Regil, Rashel Díaz y algunos invitados especiales.

"Estos días los he tomado para cocinar mucho en casa, en familia y hacer algo de ejercicio. Pero sobre todo preparar platillos que no conocía, usar ingredientes con los que no estaba familiarizado y ha sido una experiencia súper interesante... ¡Ahora tendré una buena cantidad de cosas distintas que compartirles! He estado bien, gracias a sus muestras de cariño. Les he extrañado montones.Gracias otra vez por tantas muestras de apoyo", se lee en su mensaje publicado hace unas horas en su cuenta oficial de Instagram.

Al parecer, sus publicaciones frecuentes volverán, ya que esta mañana quiso compartir con sus miles de followers una foto muy peculiar pero con un gran significado para él: "Primero café y amor. Un día sin tomar café, es un día perdido", se lee junto a la imagen de una taza de café en la que claramente se aprecia la forma de un corazón.

Lo que opinan sus amigos sobre el mensaje de James

Cuando James compartió estas nuevas noticias en sus redes sociales, algunos amigos y compañeros de trabajo como Carmen Aub le mostraron también su apoyo. En redes sociales se puede leer: "Es de sabios ver la luz en la obscuridad".

Además, Karla Monroig intentó bromear un poco más sobre lo que decía James respecto a poner en práctica algunos platillos nuevos. Su mensaje fue: "Mi cocina es bien chévere para cocinar esos platillos nuevos. Besotes James".

