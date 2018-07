Esto es lo único que Hailey Baldwin no quiere ver en su boda con Justin Bieber

Hace tan solo unas semanas, eran una parejita más del verano, pero el pasado fin de semana se dio a conocer que Justin Bieber y Hailey Baldwin se habían comprometido. Tras esos reportes, ambos confirmaron la noticia a través de sus redes sociales con románticas dedicatorias. Aunque es muy pronto para ir haciendo los preparativos de su boda, Hailey ya tiene algo claro sobre ese día: no quiere que su futuro esposo lleve su bigote. Aunque a las millones de seguidoras de 'Biebs' les agrade su look desenfadado, parece que a ella no le gusta tanto.

VER GALERÍA

¿Cómo supimos de ese detalle? En su perfil de Instagram, Justin Bieber publicó un extenso post y una linda foto en la que aparece con la modelo de 21 años. En el mensaje, el cantante de origen canadiense confirmaba su compromiso y expresaba lo feliz que se encontraba con la joven, la cual asegura es el amor de su vida. La publicación recibió millones de likes y las felicitaciones por parte de sus fans y cientos de amigos y colegas.

VER GALERÍA

Entre los miles de comentarios, a Hailey le llamó la atención el del productor Ryan Good, quien le sugirió a Justin un cambio de imagen para el día de su enlace matrimonial: “Déjate crecer el bigote para la boda”. Enseguida, Hailey le respondió: “No te atrevas a darle esa idea, lunático”. La pareja –que lleva poco más de un mes saliendo –aún no ha definido una fecha o el lugar dónde pondrán el ‘broche de oro’ a su historia de amor, pero eso sí, la futura señora de Bieber ya reveló que para ese día quiere verlo impecablemente afeitado.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Justin Bieber confirma su compromiso con Hailey Baldwin

- En video: el anillo de Hailey Baldwin que desató los rumores de compromiso

¿Y cómo reaccionaron sus padres a su compromiso?

Aunque Justin Bieber y Hailey Baldwin son aún muy jóvenes para llegar al altar –él tiene 24 años y ella 21 –los familiares de ambos parecen felices con la noticia. A través de sus redes sociales, Jeremy Bieber y Pattie Mallette, padres de Justin, compartieron la dicha de su compromiso. El progenitor del intérpete de Love Yourself compartió en su perfil de Instagram una imagen de su hijo y escribió: “Justin, decir que estoy orgulloso se queda corto. Estoy emocionado por el próximo capítulo”.

En tanto, la madre del joven subió a su Twitter un fragmento de un pasaje religioso que hacía referencia a la situación sentimental de su hijo. “El amor no trafica con la vergüenza y la falta de respeto, ni egoístamente busca su propio honor. El amor no se irrita fácilmente o se ofende rápidamente. El amor celebra con alegría la honestidad y no encuentra placer en lo que está mal”.

VER GALERÍA

Stephen Baldwin, el futuro suegro de Justin, escribió en Twitter un mensaje de felicitación para los novios, pero a los pocos minutos fue eliminado. Por suerte, los fans de la pareja lograron recuperar los buenos deseos del padre de Hailey. El actor de 52 años escribió: “¡Hay una dulce sonrisa en mi rostro! Mi esposa y yo (Kennya) siempre rezamos por los deseos de Dios. Él está moviendo los corazones de JB & HB. Vamos a rezar para que su voluntad se cumpla. Los amo a los dos”. Además de esas palabras, el padre de la modelo etiquetó a los papás de Justin y los felicitó.