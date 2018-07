Tan sólo horas después de que estallaran los rumores de un compromiso de boda entre Justin Bieber y Hailey Baldwin, ha sido el propio Justin quien confirma que él y la joven modelo planean pasar por el altar en los próximos meses. A través de un mensaje en Instagram, acompañado de dos tiernas fotografías protagonizadas por ambos, el canadiense no sólo aclaró las especulaciones que sonaban sobre su propuesta matrimonial, sino que envió las palabras más dulces para la mujer que ha elegido como su futura esposa.

"Iba a esperar un poco más para decir algo al respecto, pero las palabras viajan muy rápido", explicó el cantante en su larga confesión de amor. "Escucha, es simple, ¡Hailey estoy muy enamorado de todo sobre ti! Estoy comprometido a pasar el resto de mi vida a conocer cada parte de ti, a amarte con mucho amor y paciencia", continuó el canadiense de 24 años de edad. Pensando en un futuro con hijos, Justin agregó: "Prometo guiar a nuestra familia con honor e integridad, permitiendo que Jesús, a través del Espíritu Santo, nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomemos".

Como si se trataran de los votos matrimoniales que podría compartir a su enamorada en el altar, Justin abrió su corazón. "¡Mi corazón es completamente tuyo y siempre te pondré en primer lugar! Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin y no me gustaría pasar este tiempo con alguien más. Me haces tanto bien y nos complementamos el uno al otro", continuó. Enamorado y un tanto emocionado por su etapa como marido y mujer, Bieber se mostró aún más inspirado. "No puedo esperar por la mejor temporada de nuestras vidas. Es gracioso, porque contigo ahora todo tiene sentido. Lo que más me emociona de todo esto es que mi hermano y mi hermana menor podrán ver otro matrimonio saludable y feliz".

En sus palabras, Justin además reveló el día en el que le hizo la gran pregunta a Hailey, quien parece haber dicho que sí por la gran sortija de diamantes que desató los rumores de compromiso. "El tiempo de Dios, literalmente, es perfecto. Nos comprometimos el día 7 del mes 7. El número 7 es el número de la perfección espiritual, de verdad, ¡búsquenlo! Seremos mejor a los 70 años, bebé, ¡y aquí vamos!". Justin, inspirado por la religión, agregó: "'Aquel que encuentra a una buena esposa, encuentra cosas buenas y obtiene un favor del Señor'. "¡Este es el año del favor!".

Hailey, con menos palabras, también confirmó su compromiso. La modelo de 21 años, en su cuenta de Twitter escribió: "¡No estoy segura de lo que hice en la vida para merecer tanta felicidad, pero estoy muy agradecida con Dios por darme a una persona tan increíble para compartir mi vida! No hay palabras para expresar mi gratitud", escribió junto a un emoji de corazón rojo.

La familia de ambos, feliz con la gran noticia

Cuando el compromiso aún se catalogaba como un rumor, el padre de Justin, Jeremy Bieber, escribió en sus redes sociales un mensaje para su hijo, feliz por el compromiso de los jóvenes. “Justin, decir que estoy orgulloso se queda corto. Estoy emocionado por el próximo capítulo”, escribió junto a una foto del cantante. Su mamá, Pattie Mallette, acudió a su perfil de Twitter para escribir 7 veces la palabra "Amor".

Stephen Baldwin, padre de la modelo, también expresó su felicidad en las redes sociales enviando un bello mensaje y sus felicitaciones a los futuros esposos. Sin embargo, minutos después de haberlo hecho público, lo eliminó.