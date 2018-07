La intérprete neoyorquina Christina Aguilera vuelve a la música con el lanzamiento de Liberation, su más reciente álbum en el que unió su talento al del piloto de carreras Lewis Hamilton. El campeón de Fórmula 1 colaboró en el sencillo Pipe, el cual fue lanzado a finales del mes de junio y ha contado con una gran recepción entre los seguidores de la cantante.

"Es alguien con múltiples talentos y pienso que tomará a muchas personas por sorpresa. Tiene una gran voz", declaró Christina, quien en un inicio mantuvo en secreto la identidad de su colaborador.

No es la primera vez que dos o más celebs protagonizan colaboraciones que nunca creímos posibles y a continuación compartimos algunas de las más inesperadas.

Fusionan estilos ¡y pegan!

El año pasado todo el mundo hablaba de Despacito, un tema interpretado por Daddy Yankee y Luis Fonsi que marcó época, pero fue la inclusión del canadiense Justin Bieber la que provocó que la canción alcanzara una internacionalización inimaginada.

En 1983 se produjo uno de los duetos más épicos y recordados de todos los tiempos, cuando Paul McCartney y el fallecido Michael Jackson unieron su talento para el tema Say, Say, Say, una producción que fue un auténtico éxito en la época.

También en el lado latino se encuentra la colaboración que David Bisbal tuvo con Miley Cyrus para el tema Te Miro A Ti, el cual formó parte de la película juvenil The Last Song, protagonizada por la propia Miley con Liam Hemsworth.

El italiano Andrea Bocelli nos ha acostumbrado a grandes duetos, como los que hizo con Marta Sánchez, Laura Pausini, Christina Aguilera, entre otras, y qué decir del que hizo con Jennifer López, con quien interpretó Quizás, Quizás, Quizás.

En el 2001, Elton John y Eminem maravillaron al mundo con el dueto que realizaron en los Grammy Awards al ritmo de Stan. En aquella ocasión, Eminem tomó el micrófono, mientras que Elton John lo acompañó con el piano y con su voz.

La intérprete mexicana Paulina Rubio ha realizado varios duetos a lo largo de su carrera, pero uno de los más recordados fue el que tuvo con Slash, guitarrista de Guns N' Roses cuando en el 2009 unieron su talento para Nada Puede Cambiarme.

En 1998, fueron el fallecido tenor Luciano Pavarotti y las Spice Girls los que dieron la nota en Modena, Italia, al interpretar el tema Viva Forever en el marco del concierto benéfico Pavarotti & Friends.

Y el Mundial de Rusia 2018 también trajo una colaboración poco imaginada en Nicky Jam con Will Smith y la kosovar Era Istrefi para el tema oficial del evento deportivo, el cual puso a bailar a todos durante el inicio del verano. En el video musical además aparece el exfutbolista brasileño Ronaldinho.