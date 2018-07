Pau Donés aún se encuentra en la batalla contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2015. A pesar de las buenas noticias que le habían dado al cantante de Jarabe de Palo respecto a su enfermedad, el español tuvo una recaída a principios de 2017, que lo ha mantenido cerca de las salas del hospital en el que espera erradicar por completo a "el bicho", como él se refiere al padecimiento. Aunque aún debe acudir a quimioterapias, Pau continúa esta lucha con bastante optimismo, un estado de ánimo que contagia a los seguidores de su grupo musical y que se ve reflejado en las publicaciones que hace en las redes sociales, en las que revela cómo es que son los días en los que debe hacer frente a los tratamientos.

El cantante, de 51 años de edad, compartió una imagen de la quimioterapia a la que se somete, que en ocasiones coincide con sus ratos libres. El fin de semana, para Pau Donés inició en la playa, a la orilla del mar para disfrutar de los días cálidos del verano. Y tal como lo explicó él mismo, la tranquilidad bajo los rayos del sol se vio interrumpida por una cita en el hospital. “Me llama Joan, del hospi, y me dice que la quimio ya está apunto. Pues del mar directo a la sala de onco… ¡Qué pasa! En la isla las cosas van así”, expresó con el mejor ánimo sobre la llamada que interrumpió sus planes en la playa.

Su descripción no podía estar más en punto, tal como lo explicó, Pau se fue de la playa a la sala de oncología, sin siquiera haberse detenido para cambiar de outfit. Es por ello que, en la foto en la que aparece recibiendo el tratamiento, viste nada más que un traje de baño azul marino, decorado con palmeras de colores y motivos marinos. Al lado de la imagen, Pau agregó el hashtag Jarabe Contra el cáncer, que se ha convertido en la etiqueta que utiliza cada vez que da una actualización pública sobre su salud.

Pau Donés, siempre con una actitud positiva

Librar una batalla como ésta no es nada sencillo, pero Pau Donés ha logrado mantener el buen ánimo a través de este tiempo. Eso no significa que todos los días esté de buenas, ya que hay días en los que los pensamientos negativos invaden su mente, tal como él mismo lo ha confirmado en una de sus publicaciones en el sitio web del grupo. Sin embargo, Pau ha decidido luchar contra el cáncer aliado de una actitud positiva, la que reflejó en una plática con XL Semanal. “No sé si me voy a salvar, pero doy la cara porque, en teoría, los famosos y los ricos no tienen cáncer. Pues sí, igual que todos. Doy la cara para decir que yo sí lo tengo y para explicar de qué va el asunto”, expresó.

En esa reveladora conversación, Pau agregó que tiene muchas ilusiones por delante, a pesar del diagnóstico médico que le indica que tiene el 20% de probabilidades de vivir más de 5 años. “Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”, dijo animado.

Esa actitud aun lo acompaña, incluso a sus días recientes en la playa, desde donde envió una postal recostado en un sillón frente al mar, disfrutando del atardecer. "Puesta de sol en la isla... que no se acabe este momento", escribió al lado de la foto que transmite mucha tranquilidad. Sin embargo, las palabras que más animan a sus miles de seguidores son las que enmarcó después de recibir la quimioterapia: "Music lovers, por si las dudas, estoy bien, ¿eh? Con la quimio como siempre y para siempre. Y si no, pregúntenle al de la foto, que hasta el fin de año va a estar dando saltos por los escenarios", expresó a la par de informar sobre los eventos públicos con Jarabe de Palo que tendrá en los próximos meses y que, ahora más que nunca, son una verdadera motivación para sonreír.