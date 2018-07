Las incansables labores de rescate en la cueva tailandesa Tham Luang dan sus frutos. Y es que recataron ya a dos niños más que se suman a los cuatro que ya fueron sacados del recóndito agujero el domingo. Según confirmaron fuentes oficiales y adelanta de The Guadian, las labores comenzaron ya y en ellas participan los mismos buceadores que en la exitosa operación del domingo en la que cuatro chicos lograron salir ilesos de la cueva varias horas antes de lo previsto.

Narongsak Ossottanakorn, portavoz oficial de los operativos, apuntó el domingo que los equipos de rescate reanudarían las tareas entre las 07.00 y las 17.00 hora local (las 20:00 y las 06:00 h. EST), y así ha sido. El personal de rescate necesitaba reponer las bombonas de aire comprimido utilizadas durante las 2 millas y media de ruta al exterior y revaluar las condiciones en las inundaciones parciales de la cavidad, ubicada en la norteña provincia de Chiang Rai.

Por otra parte, las precipitaciones son una de las principales preocupaciones de las autoridades, debido a que el agua filtrada por el monte puede volver a inundar las galerías y anular el drenaje efectuado desde que fueron hallados con vida los 12 escolares, de entre 11 y 16 años, y su tutor, de 26.

Mientras continuan trabajando para rescatar a los otros seis niños y el entrenador, trascienden ya las primeras noticas sobre los menores que lograron salir ya de la cueva y fueron trasladados al hospitalo Chiang Rai una revisión. El doctor Thongchai Lertwilairattanapong, un responsable del departamento de salud, informó de que los cuatro se encuentran bien, aunque tienen que ser sometidos a pruebas. También dijo que podrían ver a sus familias en las próximas horas, pero no se les ermitiría establecer contacto físico hasta que no tengan los resultados de los test. "Los visitantes solo solo podrán encontrarse con los pacientes y hablar con ellos. No podrán abrazarse ni tocarse y necesitamos que dejen una distnacia de uno o dos metros hatsa que lleguen los resultados de los test de sangre".

El primer rescatado salió el domingo a las 17:40 hora local y el segundo diez minutos después, mientras los otros dos se retrasaron más de dos horas. El ministro tailandés de Interior, Anupong Paochinda, dijo hoy a los medios locales que todos están sanos y salvos, aunque el diario The Nation informa citando fuentes sanitarias de que al menos uno de ellos estaría en observación al empeorar su salud. Esta primera operación de evacuación fructificó tres horas antes de lo previsto por las autoridades, que no dieron más datos de lo acaecido en los túneles subterráneos.