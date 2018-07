Khloé Kardashian defiende a su bebé de las críticas de un usuario en las redes

Cuando se trata de defender a su hijos, las madres con capaces de todo. Khloé Kardashian dio muestra de ello y demostró que con su pequeña True es intocable. Todo esto sucedió en las redes sociales, cuando un usuario lanzó una pregunta a modo de sondeo en su Twitter. Como Khloé fue etiquetada en la publicación, reaccionó al instante y defendió a su hija de las críticas.

El tuit, el cual ya fue eliminado, decía lo siguiente: “¿Soy sólo yo o es que la bebé de Khloé Kardashian, True, no es nada encantadora?”. La hermana de Kim y Kourtney no tardó en responder y criticó a la persona detrás de ese mensaje, pues no podía creer que una persona se atreviera a juzgar a su hija, de casi tres meses de nacida. “¿Qué adulto que se respete a sí mismo comentaría algo sobre la apariencia de un niño? ¿Qué tipo de ser humano repugnante eres? Es patético que tu vida sea así de miserable”, escribió la también empresaria.

La madre de True no paró ahí y siguió comentando el mensaje de la seguidora que había ofendido a su bebé: “Eres una perdedora por esto. No hay respeto para personas así. La gente tiene derecho a tener sus propias ideas y opiniones, pero ¿por qué escribes eso y, si lo haces, por qué me etiquetas?“. Y es que la persona que estaba cuestionando el aspecto de True se atrevió a mencionar a Khloé en el mensaje y fue así que ella se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.

La hermana del clan Kardashian recibió el apoyo total de sus seguidores, mientras que el usuario que lanzó el controversial mensaje, hizo privados sus tuits, pues lo más seguro es que los fans de Khloé la estuvieran bombardeando con todo tipo de comentarios.

Protegiendo a sus bebés

Khloé no ha sido la única de sus hermanas que ha tomado medidas ante el acoso en las redes hacia sus hijos. Hace unas semanas, Kylie Jenner –la menor del clan –dio a conocer que no subiría más fotos o videos de su pequeña Stormi debido a los constantes señalamientos que había recibido desde su debut en el Internet. Así que desde el pasado 10 de junio, Kylie no ha compartido fotos de su hija en las que se muestre claramente su rostro. Únicamente, se ha limitado a subir algunas historias en su cuenta de Instagram, en las que apenas y se alcanza a apreciar la niña.

En su feed, Kylie aún conserva algunas fotos de su hija, como aquellas en las que su carita no es tan visible o en las que está de espaldas. Parece que esta decisión la habría tomado luego de que se corriera el rumor de que la bebé tenía cierto parecido con uno de sus guaruras, algo que ambas partes ya aclararon y dejaron en claro que su relación ha sido estrictamente laboral.