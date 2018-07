Los papeles cambiaron: Thalía entrevista a María Elena Salinas

Thalía, siempre fiel a su propósito de innovar, emprender y más, nos muestra que con su proyecto Conexión Thalia en formato de podcast está dispuesta a arrasar, y es que en dicha plataforma ha tomado el rol de entrevistadora y vaya que lo ha hecho de una manera impecable y siempre poniendo su toque especial: el humor. En una de sus últimas ediciones, invitó a la reconocida periodista María Elena Salinas, con quien tocó todo tipo de temas.

Este viernes, la exitosa cantante compartió a través de sus historias de instagram lo feliz que estaba de anunciar con sus fans que en su papel de entrevistadora, había podido compartir micrófono con la talentosa periodista María Elena Salinas, que por cierto había dejado a su público extrañándola tras abandonar su emisión en Univisión.

Los papeles cambiaron y ahora le tocó a María Elena estar expuesta a preguntas sobre su vida, sus logros, fracasos e incluso las dificultades a las que se enfrentó como periodista.

En mayo de este año, Thalía le contaba al mundo que estaba feliz por lanzar este proytecto: "Estoy muy emocionado de presentar este podcast. Conexión Thalia es una de mis formas favoritas de compartir mis experiencias e ideas con mis fanáticos y nuevas audiencias. ¡Hablaremos de todo! Habrá invitados especiales, debates sobre temas importantes para nuestra comunidad y mucha diversión ".

Thalía como entrevistadora

Entre risas, Thalía y María Elena bromearon sobre lo difícil que a veces es lucir fashion como mujer, y es que tanto la cantante como la periodista dijeron, entre bromas, que están pensando muy seriamente despedirse del terror que son los tacones, porque hoy por hoy, lo mejor de la vida es la comodidad.

Y es que claro, María Elena, como periodista y más como conductora en un programa informativo, tenía que utilizar zapatos de tacón horas enteras y posiblemente sea momento de despedirse de esta tendencia. Salinas tuvo gran éxito enThe real story en la cadena de cable Discovery, donde explotaba temas increíbles y del gusto del público.

Por lo que ahora, junto a Thalía deja claro que no se retira y no se va a retirar aún, de hecho, asegura que está más que dispuesta a renovarse. "Me estoy reinventando poco a poquito y me da gusto verte exitosa.Estoy muy orgullosa de ti. Eres un gran ejemplo a seguir y vas más allá ", finalizó.