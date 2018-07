¿Te imaginas a William Levy cantando como Julio Iglesias?

William Levy, un galán que no sólo tiene candenciosos bailes, también ¡canta! y muy bien. En recientes días, la actriz Elizabeth Gutiérrez, pareja del guapo cubano compartió un video que ha enloquecido a las fans y no es precisamente porque posara sin camisa, o con mirada encantadora, sino porque cantó Hey, una melodía del gran Julio Iglesias.

Con dicho video, William se consagra como uno de los cantantes, no oficiales, más guapos de las redes sociales. Aunque esta es la primera vez que vemos el talento de Levy para cantar, sabemos que hace años conquistó pero la pista de baile cuando participó en Dancing With The Stars.