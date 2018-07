Ximena Duque tiene un vínculo muy especial con sus seguidores, con quienes comparte su día a día y los pormenores de su vida familiar. La actriz colombiana, recién convirtió su perfil en Instagram en un lindo álbum virtual en protagonizado por su hija Luna, de sólo siete meses de edad, obsequiando las miradas más tiernas de la pequeñita que, en ocasiones, aparecía junto a sus padres y su hermano, Cristian Carabias. Y aunque la también conductora disfruta de publicar las mejores fotos de la niña, desde hace unas semanas, ni su timeline ni el de su esposo, Jay Adkins, tenía actualizaciones, algo que preocupó a más de uno de sus fans.

VER GALERÍA

Después de varios días, Ximena volvió a sus perfiles para explicar a sus más de 30 mil seguidores a qué se debía su ausencia. Su sorpresa fue ver la gran cantidad de mensajes en los que la gente le preguntaba en dónde estaban, una duda que con gusto disipó. “Sé que parte de mi carrera es gracias a ustedes, a su cariño incondicional y al apoyo que me han brindado en el transcurso de ella, y por lo mismo me encanta compartir mi día a día con ustedes, pero en este momento me tomé una pausa para enfocarme 100% en mi familia y dedicarles toda mi energía tanto mental como espiritualmente”, dijo en un video a través de Instagram.

Notas relacionadas:

- Ximena Duque y Jay Adkins celebran su primer aniversario de bodas

- Ximena Duque sobre su maternidad: 'Tengo dos hijos y dos mundos muy diferentes'

Ximena y su esposo quedaron muy contentos con la tranquilidad que su ausencia de las redes sociales les otorgó. “Se los recomiendo, sé que hoy en día las redes sociales nos han llevado a compartir nuestro tiempo con personas que están lejos de nosotros y quizá dejamos de pasar tiempo con los que están cerca, así que te motivo a que te desconectes un ratito para conectarte con los tuyos”, dijo feliz del tiempo que dedicó para su familia.

A la familia Adkis-Duque, este pequeño cambio les cayó de maravilla, tanto que al parecer no tienen una fecha exacta para retomar su actividad usual en las redes sociales. “Realmente apreciamos todos los mensajes preguntándonos dónde estamos. Decidimos enfocarnos en nosotros y en nuestra familia por un momento. Estamos muy saludables. Prometemos que volveremos pronto”, anotó Jay Adkins en su propio perfil.

VER GALERÍA

Ximena también respeta la decisión de su hijo de no aparecer en sus publicaciones

Antes de poner una pausa en las publicaciones de Instagram, Ximena Duque ya había revelado que hay ocasiones en las que su hijo mayor, Cristian Carabias, no quiere aparecer en sus fotos o videos, razón por la que en los últimos meses casi no aparece en su timeline. “A la bebé le tomo fotos porque se deja y no me dice que no. A Cristian no le tomo fotos porque hay días que no quiere salir en fotos ni en videos entonces ni modo no lo voy a presionar. Él es un teenager, si no quiere salir en el video no sale y me dice ‘no quiero salir’. Entonces no lo obligo absolutamente a nada”, dijo la colombiana sobre la forma en la que respeta las decisiones de su hijo.

VER GALERÍA