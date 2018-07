Hailey Baldwin y Justin Bieber son todo sonrisas y muestras de amor en los últimos días. La pareja retomó su relación el mes pasado y ha paseado muy afectuosa por las calles de Nueva York, en donde su romance crece a pasos agigantados. Con el cantante a su lado, la modelo se nota bastante feliz, una alegría que sólo la flecha de Cupido puede otorgar y que resulta bastante difícil de esconder. Y aunque su mirada hoy la delata por completo enamorada, Hailey no parecía estar muy interesada en Justin la primera vez que estuvieron juntos, ¿lo recuerdas?

Mirando hacia el pasado, Hailey y Justin tienen una historia en común que no ha pasado desapercibida por los seguidores de ambos. Y quizá el recuerdo más tierno de sus coincidencias fue aquel día en el que Hailey cumplió el sueño de miles de chicas en todo el mundo cuando su papá, Stephen Baldwin, le presentó al cantante pop más codiciado.

Tímida, de alrededor de 12 años de edad y sin haber caminado por las pasarelas, Hailey acompañó a su papá a lo que parece ser una premiere. Ahí, rodeados de los rostros favoritos del momento, un emocionado Stephen charlaba con Justin, de entonces 14 años, para presentarle a una fan que ocultó muy bien la euforia de haberlo conocido.

Hailey llevaba un suéter beige, con los brazos cruzados que sólo despegó para darle la mano al famoso cantante. El pelo suelto y un poco de maquillaje que, a su edad, sólo resaltaba los rasgos naturales de la modelo. Justin aún llevaba aquel corte de pelo peinado hacia enfrente con el que se hizo famoso a la par de su tema Baby. Amable, el cantante saludó a la chica, a quien también le brindó una de sus sonrisas más encantadoras. De aquel momento existe un video que ha dado la vuelta en las redes sociales y al que el mismo Justin se ha referido. "Haha. Increíble", dijo el cantante hace un tiempo, cuando vio el clip en el que la timidez -y el poco interés de Hailey- quedan plasmados.

Aunque Hailey no se veía muy impresionada por el chico que tenía enfrente, la realidad es otra. La joven, como varias chicas de su generación, es una Belieber, y desde aquel encuentro con el cantante surgió una chispa bastante especial. Dos años más tarde, Hailey y Justin volvían a aparecer en público, esta vez en la premier de Never Say Never, y de nuevo acompañados por el papá de ella. Los chicos posaron para las cámaras como muy buenos amigos, una pista que nos pudo haber informado de lo que sucedería años después.

Justin y Hailey, un romance que resurgió con el tiempo

El cantante y la modelo desataron las alertas de romance en diciembre de 2015, cuando fueron vistos juntos en un restaurante en Nueva York. Días después, pasaron las fiestas de fin de año en una escapada tropical que parecía confirmar que entre ellos había más que amistad. Las imágenes en la cuenta de Instagram del canadiense eran la prueba de su romance, en especial aquella en la que aparece besando a la modelo en un club nocturno.

Sin embargo, Hailey reveló a E! News que su relación no era exclusiva, principalmente porque él saldría de gira y a su edad es un tema complicado. Justin, en una plática distinta, coincidió con las palabras de Hailey. Con ello en mente, meses más tarde, Hailey compartía una amistad bastante cercana con Drake, que no le agradó al cantante y la dejó de seguir en Instagram. Justin y Hailey dejaron de ser amigos por mucho tiempo.

Ese periodo llegó a su fin a principios de este año. Con Justin de nuevo soltero después de haber terminado una vez más con Selena Gomez, se reencontró con Baldwin y desde entonces han estado juntos, mucho más sonrientes y sin aquella timidez del día en el que se conocieron.