´Me siento segura de mí´: Eiza González harta de críticas sobre su figura

Dispuesta a poner punto final a las críticas y a lo molesto que ha sido ser el foco de atención por nimiedades respecto a cómo luce su figura en las últimas imágenes captadas mientras vacacionaba por paradisiacas playas mexicanas, la actriz que está triunfando en Hollywood, Eiza González publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para externar lo triste que le parece que tomen de pretexto su cuerpo y las supuestas imperfecciones que le atañen, para hablar mal de ella.

Eiza y el guapísimo Josh Duhamel vacacionaban románticamente en Muyil, una laguna mexicana ubicada en una playa en México, cuando la lente de los paparazzis la captaron en traje de baño y lejos de que los comentarios fueran positivos, la actriz mexicana ha sido víctima de una serie de comentarios muy mal intencionados respecto a cómo lucen sus piernas y su silueta en general.

Por lo que no dudó en compartir un mensaje en las redes sociales donde deja clarísimo lo triste que le parece ser víctima de este tipo de acoso respecto a su cuerpo y le da aún más tristeza que sea directamente de la gente de su país, que es México, de donde vienen todos los duros señalamientos.

"Ver que utilizan mi cuerpo mientras invaden mi privacidad sin mi autorización se siente como violación física. Qué vergüenza que vivamos en una sociedad que crea que puede usar el cuerpo de una mujer para el entretenimiento de notas amarillistas y satisfacer sus inseguridades. Me siento segura de mí sobre todos sus prejuicios. Y aunque tuviera celulitis o no, nadie tiene derecho a hacerle bullying o avergonzar a alguien de absolutamente nada. Gracias a Dios se lo hacen a alguien como yo que me siento plena. Cuánta gente no se vive burlando y atacando a otros y causando traumas en niñas y niños jóvenes. ¿Qué mensaje y ejemplo le estamos mandando a la juventud con sus prejuicios y deducciones de los demás?. Les deseo paz interna y lo que más tristeza me da es que en mi país y mi gente sea el que siempre me ataque más. Nunca cambiaremos México".

Las fotos que causaron la polémica

Sus vacaciones eran perfección: Josh, Caribe, y mucho amor...hasta que las críticas llegaron más rápido que nada. Y es que Eiza y Duhamel daban un paseo en bote cuando las cámaras no dejaron de flashear y las imágenes en bikini comenzaron a circular por internet. Ella llevaba un bikini que enmarcaba a la perfección su esbelta silueta y Josh, igual de cómodo, vestía una bermuda blanca y a ratos usaba tshirt.

Seguro por su mente jamás pasó la idea de lo criticada que sería horas más tarde, por lo que cuando se enteró, no dudó en acudir a sus redes sociales para mostrar un video con el que pensó dejaría más que claro que su cuerpo la hace sentir orgullosa y cómoda.Sin embargo, lejos de librarse de los señalamientos, alentó a los haters a seguir criticándola porque ahora fue acusada de editarlo para cubrir supuestas imperfecciones.

Al pie de video se puede leer: "Siéntete cómodo en tu propia piel. Nadie te lo puede quitar".

Una publicación compartida de Eiza (@eizagonzalez) el 2 Jul, 2018 a las 5:11 PDT

Evidentemente, todas estas críticas, comentarios y más, no han sido impedimento para que la guapa actirz mexicana siga compartiendo imágenes en sus cuentas de redes sociales e incluso, al finalizar sus románticas vacaciones, publicó una postal donde la vemos sonriente, plena y feliz: "Te amo México. Incondicionalmente".

