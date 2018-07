¡Padres orgullosos! Michael Bublé revela el sexo de su tercer bebé

En febrero de este año nos enteramos de que Michael Bublé y su esposa, la argentina Luisana Lopilato, traerían al mundo a su tercer retoño. Ahora, el cantante canadiense reveló, con mucha emoción, que tendrá a su primera hija. “Tendré a mi primera hija en tres semanas. Nunca había dicho eso en público. Tengo a una hija en camino”, dijo el intérprete de Haven't Met You Yet, según recoge el portal ET Canada.

Esta pequeña llenará de alegría a sus padres y hermanos, Noah de 4 años y Elias de 2 años, los otros dos hijos de la pareja. Recordemos que el cantante de 42 años y su mujer vivieron momentos de angustia luego de que a su primogénito le diagnosticaran cáncer en noviembre de 2016, la noticia más devastadora que jamás hayan recibido.

Por fortuna, un año más tarde anunciaron que el pequeño Noah se había recuperado de la dura enfermedad y ahora con la llegada del nuevo miembro, la pareja no podía estar más contenta. Durante una entrevista con una presentadora argentina, Susana Giménez, Lopilato dijo que "lo peor" había terminado y en diciembre, Bublé le dijo a ET que Noah estaba "muy bien" y que el cantante estaba listo para trabajar.

La noticia del embarazo la dio a conocer la 47° edición de los premios Juno, celebrada en Vancouver. En aquel momento, Bublé ejerció de maestro de ceremonia y no pudo contener la buena nueva. "Para ser honesto, no sabes lo que es para mí estar aquí. Hace algunos años que no estoy en un escenario y significa mucho más de lo que se pueden imaginar, estar de vuelta en mi ciudad natal, en frente de mi familia, de mis amigos... Les mentiría si dijera que no estoy un poco nervioso", dijo después de hacer una breve pausa y suspirar.

"Me hacen sentir lleno de felicidad, amor y suerte. Y digo que me siento afortunado porque hace cinco años, cuando presenté por primera vez los premios en Regina, me dieron suerte porque estábamos embarazados de nuestro primer hijo. Y aquí estoy, cinco años después... ¡Oops! ¡Lo volvieron a hacer! Mi mujer y yo estamos esperando nuestro tercer hijo", dijo el intérprete muy emocionado. "Te quiero mucho mi amor", dijo el cantante tirándole un beso a su esposa, quien también le devolvió el beso.