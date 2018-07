Gigi Hadid responde a los que critican su relación con Zayn Malik

Desde hace un tiempo se había rumoreado que Bella Hadid y The Weeknd habían vuelto, sin embargo, no fue hasta hace unos días que la pareja de famosos confirmó que se han dado una segunda oportunidad, lo que nos recuerda también a Justin Bieber y Haley Baldwin o Gigi Hadid y Zayn Malik. Lo cierto es que este par se suma a la lista de las segundas partes.

Aunque Gigi y Zayn estuvieron varios meses sin mantener contacto -incluso él la dejó de seguir en Instagram- ambos decidieron que era el momento de darse una segunda oportunidad, pero esta vez de una forma más relajada. El mismo contante de One Direction explicó en una entrevista para QC que ambos estaban pasando tiempo juntos pero que todavía no definían su relación. "Somos adultos. No necesitamos poner una etiqueta a lo que tenemos ni crear expectativas entre la gente". Sin embargo, esta declaración hizo que muchos de sus seguidores se cuestionaran si en realidad habían vuelto o solo lo hacían para que la prensa hablara de ellos.

Pese a que se han dado una segunda oportunidad, el cantante no ha vuelto a seguir a la modelo en Instagram. Cabe destacar que existe una cuenta en la mencionada red social llamada @exposingfakeeasszigiii donde se publica todo tiempo de información y “confesiones” de la pareja. En ella se ha dicho de todo, pero la acusación más llamativa llegó hace solo unos días en forma de una imagen de ambos y la siguiente frase: “Zigi hacen lo que sea para promocionarse. Pero el hecho es que, Zayn no va a seguir a Gigi ni a publicar fotos con ella en su Instagram otra vez ".

Pero el comentario resultó lo suficientemente hiriente para que Gigi no se quedara callada, tanto que decidió responder con varios mensajes muy extensos en los que aseguraba que no necesitaba que Zayn la siguiera: “No necesito que me sigas, mis ojos están tatuados en su pecho", “ustedes pueden llamarlo promocional, pero yo simplemente escribo sobre mi novio como cualquier otra persona. No hay cosas que descubrir todo el tiempo... tomaros un respiro" o "es triste tener que defender mi relación cuando a veces quiero sentirme como una chica normal con un novio normal". Respuestas a las que en este momento no se pueden acceder debido a que la cuenta permanece privada pero que centenares de fans de ambos han difundido, a modo de captura, en diferentes redes sociales.

Esta no sería la primera vez que Gigi es atacada en las redes sociales. En el pasado también fue criticada por su delgadez. "Las redes sociales perjudican seriamente tu salud mental", escribió en una oportunidad.