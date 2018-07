Liam Hemsworth es uno de los actores de Hollywood más atractivos del momento. Y cómo no serlo con 28 años, 6.3 pies de estatura, ojos azules, una coqueta barba y un cuerpo atlético, que mantiene practicando un deporte muy especial.

Desde que eran unos niños, tanto Liam como sus hermanos Luke y Chris Hemsworth, han ejecutado con regularidad el surfing, que es muy popular en su natal Australia. Durante su juventud y hasta los 18 años, Liam participó en competencias nacionales, donde hizo un gran papel.

El deslizador más guapo de Santa Mónica

Gracias a esta disciplina, el actor de The Hunger Games puede presumir de un six-pack de acero, ya que se necesita de mucha fuerza tanto en piernas como abdomen para mantener el equilibrio sobre la tabla.

Cuando Liam tiene algún día libre se va a las playas de Santa Mónica, California, para poder deslizarse en las grandes olas. El actor tiene un coach personal que le enseña las mejores técnicas para mantenerse durante el recorrido. El equilibrio se logra flexionando las rodillas y abriendo los brazos.

El prometido de Miley Cirus ha confesado que le gustaría ir por el mundo buscando olas para cabalgar, pues es un apasionado de este deporte. También reconoce que las olas californianas son muy buenas, pero siempre hay mucha gente, lo que a veces no le permite hacer un buen recorrido.

Deporte de alto riesgo

No es nada fácil tomar una tabla e intentar subir a una ola, ya que es un deporte de alto riesgo, el cual requiere de mucha disciplina, constancia y sobre todo valentía. La velocidad, mantenerse sobre la tabla, mientras se deslizan dentro de la pared de agua y saber elegir una buena ola, son los elementos primordiales para practicar este deporte.

Dependiendo de la estación del año, las olas alcanzan distintos tamaños, pero a Liam lo podemos ver en olas con una altura de 6 a 9 pies. Liam le ha contagiado este amor por el mar a Miley, quien ya pone en práctica algunos de los conocimientos básicos que su galán le ha dado para poder dar un recorrido en el mar.

Además de practicar el surf, el actor sigue una rutina de ejercicios muy específica, sin mucho peso. Además, es vegano desde hace tiempo y se mantiene en perfecto estado de salud. No hay duda de por qué es uno de los hombres más sexis del cine.