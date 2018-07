Con estas 3 preguntas, Barack Obama cree que encontrarás a tu verdadero amor

Hoy por hoy, saber diferenciar entre un affair y un verdadero amor, tiene su grado de dificultad y puede ser una de las cosas más delicadas en temas del corazón.Y aunque para muchos pueda parecer difícil de creer, si alguien puede presumir de tener voz para dar algún consejo en estos temas, gracias a los años que ha sabido mantener una unión amorosa intachable, es Barack Obama. El ex presidente se puede jactar de presumir un matrimonio ejemplar, sólido y fuerte, ya que está casado desde 1992 con la ex primera dama, Michelle Obama.

Durante su periodo de Gobierno (2009-2017) Barack Obama y Michelle Obama fueron ejemplo a seguir en muchísimos aspectos e incluso inspiración para otros tantos en cómo llevar una relación estable. Y aunque la pareja pocas veces tocó a profundidad el tema de su relación, parece que Obama sí tuvo una íntima charla con Dan Pfeiffer, el que fuera su director de comunicación en su mandato y quien recientemente acaba de escribir el libro ´ Yes, We (Still) Can´ donde comparte anécdotas vividas junto al ex mandatario.

Todo se remonta a aquel año 2015, en especíifico el último día de Dan en el cargo, cuando habló con Obama del futuro cercano. En esa charla, que bien fungió como la de dos grandes amigos ajenos a la política, tocaron el tema de los planes románticos del ex Director de Comunicación respecto a llevar a cabo la vida de pareja en unión libre junto a su novia. Claro, para ese momento Obama no escatimó en expresar 3 preguntas infalibles que debes hacerte antesde elegir a la persona con la que compartirías tu vida.

Las 3 preguntas son: ¿Encuentras a esta persona interesante? porque no habrá nada más importante en tu futuro que escuchar siempre todo lo que tenga que decirte sobre cualquier cosa. ¿Crees que es una mujer que te hace reír? ¿Estás convencido de que será una buena madre? Si contestas sí a lo anterior, entonces adelante, puedes correr de inmediato a entregarle una gran sortija de compromiso y vivir una increíble historia de amor que seguro tendrá destellos de complicaciones, pero no las suficientes para separarlos.

La historia de amor que ha sido fuerte desde 1992

Barack y Michelle tienen una historia que no empezó como imaginaron que sería conocer al amor de su vida. Cuando se vieron por primera vez, estaban en una firma de abogados en Chicago y pese a que él insistió mucho en tener una cita, ella tenía dudas, porque consideraba que no era ‘apropiado’ salir con alguien de la empresa,y menos porque ella era su tutora. Barack era un estudiante de derecho de Harvard, Michelle era una profesional. Con 27 y 25 años respectivamente, Michelle aceptó y tuvo la mejor cita de su vida.

De hecho, todo fue tan especial que Barack confesó hace unos años en entrevista para Oprah Magazine: "En nuestra primera cita la invité al mejor helado de Baskin Robbins. La besé y sabía a chocolate". Luego de 3 años, entre salidas y noviazgo, decidieron casarse y siempre con un mismo objetivo, marcar la diferencia en la sociedad con sus ideales muy marcados.

Años más tarde, se convirtieron en padres de Malia y Sasha, dos niñas que están creciendo con los mismos ideales que sus padres y que, con sus experiencias y aprendizajes, le han dado ese toque especial a la vida de ambos.

