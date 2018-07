Becky G es una joven muy apegada a su familia, para ella no hay nada más importante que esa unión de la que se siente bastante orgullosa y que presume con mucha alegría en sus redes sociales. El apoyo incondicional de sus padres y hermanos fue una pieza vital para que la joven de 21 años lograra hacer realidad su sueño de ser famosa y hoy sea considerada la artista latina de género urbano más exitosa. Por ello resulta común preguntarse qué opinan sus padres sobre las reveladoras letras de sus canciones, una respuesta que la chica por fin ha revelado.

"Soy de California, no es algo tan grave", dijo entre risas en una plática para Telemundo. A diferencia de lo que muchos pudieran pensar, a los padres de Becky les agrada cada uno de los temas que interpreta. "Les encantan. Son mis fans número uno", dijo contenta. Esa comprensión viene de la gran diferencia que hay entre la cantante y la chica que convive a diario con sus padres, tal como ella lo explicó. "Ustedes ven a Becky G y creo que es la diferencia. Cuando estoy en casa soy Rebbeca. Soy hija, hermana, nieta, prima". Y más allá de las letras con las que ha conquistado a sus fans, la intérprete de Sin pijama agregó: "Me han visto tener tanta responsabilidad, ser muy independiente desde joven. Ahora me ven como mujer".

Sus padres no son los únicos que ven a Becky como una mujer. El cambio tan notorio en sus canciones también es visible en su look, que con el paso de los años se ha vuelto más atrevido. Becky está consciente de ello y aprovechó la plática para explicar a qué se debe. "Cuando conocimos a Shakira ya era una mujer. JLo también ya era mujer. Pero cuando me conocieron, era una niña y ahora es esa transición como artista que se hizo mujer".

Sin duda, esta nueva etapa en su vida le ha traído muchas alegrías. "Me siento más feliz que nunca como artista", agregó con una gran sonrisa, aunque reveló que aún está procesando el éxito que sus canciones han tenido, en especial por los difíciles momentos que pasó al inicio de su carrera, cuando minimizaban su talento. “Fue algo muy interesante cuando, con mi música en inglés me decían: ‘Tienes voz para cantar, pero lo demás... silencio. No vamos a escuchar lo que tienes que decir, tu opinión no importa’. Y eso me afectaba mucho como artista porque tengo mi mensaje, mi historia. ¿Cómo no voy a compartir mis ideas con el mundo?”, contó al mismo medio.

El cambio que la llevó a la fama y a la felicidad

Becky, cuyo nombre real es Rebbeca Marie Gómez, es originaria de California, en donde creció orgullosa de las raíces latinas de sus padres. Cuando empezó a cantar, siguió los pasos de muchas intérpretes en inglés, pero algo había en ese camino que no terminaba de convencerla. Fue hasta que cambió las letras por el español que encontró su voz y el estilo con el que tanto se identificaba y que la guió hacia la fama con la que soñaba.

"Escuchaba a Jenni Rivera o a Selena Quintanilla, que eran mexico-americanas, o sea, que nacieron aquí, pero estaban muy orgullosas de ser mexicanas y que cantaban en español. Eso fue algo muy interesante para mí, porque yo quería sentir esa conexión”, contó sobre ese gran paso que poco a poco le abrió las puertas al éxito profesional y a la felicidad personal.