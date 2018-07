Este verano, decenas de celebridades han comenzado sus tradicionales vacaciones y como siempre, Chiquinquirá Delgado nos ha sorprendido con el destino que ha elegido para su escapada veraniega. ‘Chiqui’ se trasladó a París, la mundialmente conocida como la ‘Ciudad del Amor’. Podría pensarse que Jorge Ramos, su pareja desde hace más de siete años, sería el acompañante de esta aventura, pero nada de eso. En lugar de ello, la venezolana ha contado con la presencia de su hija menor y de su mamá.

‘Chiqui’, su mamá la señora Deborah Díaz y su hija menor, Carlota Valentina, de ocho años, hicieron sus maletas y tomaron rumbo al ‘Viejo Continente’. Por las historias que la presentadora de 45 años compartió en su cuenta de Instagram, al parecer hicieron una escala en Madrid para finalmente llegar a la capital francesa. Al parecer el vuelo de casi nueve horas, de Miami a Europa la dejó agotada pues junto a su historia en Instagram escribió: ‘Jet lag’.

Una vez que las tres se acostumbraron al cambio de horario y se instalaron en la ciudad parisina, salieron a recorrer sus calles y en sus redes sociales ‘Chiqui’ subió algunas fotos de estas vacaciones exprés, en las que su hija mayor María Elena Dávila fue la gran ausente ya que se encuentra trabajando en Los Ángeles.

Aunque no pudo acompañarlas a Europa, parece que María Elena está en constante comunicación con ellas, pues a través de Instagram Stories subió una foto de su mamá con su abuelita en una de las plazas más turísticas de la ciudad y escribió: “Mi abuelita y mi mamá pasándola increíble en París. Esta foto me hace muy feliz”. La joven actriz acompañó la imagen con un par de emoticonos de caritas felices y dejó ver que, a pesar de no estar ahí, se sentía contenta porque la estaban pasando bien.

‘Chiqui’ Delgado también usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores las fotos de su estancia en la ciudad. En la primera imagen, la guapa conductora aparece con un vestido rosado y un sombrero posando a las afueras del Place Vendome, uno de los puntos turísticos más atractivos. La también empresaria acompañó la instantánea con el siguiente mensaje: “Esto está que arde”, refiriéndose a las altas temperaturas.

En la otra instantánea que compartió, aparece abrazando tiernamente a su hija Carlota y junto a ella puso: "No hay otro amor como este". La foto es tan linda que María Elena no dudó en comentarla y debajo de esta puso una serie de emoticonos, en lo que refleja lo feliz que está por las tres viajeras. A la distancia, Jorge Ramos también sigue los pasos de 'Chiqui' y su familia en Francia y le dio 'like' a las dos imágenes que ella subió en su Instagram.

La capital francesa, uno de sus lugares favoritos

Parece que París es uno de los destinos preferidos de la conductora ya que en los últimos cuatro años ha vacacionado ahí en al menos tres ocasiones, siendo esta visita la tercera vez en que disfruta de ese lugar. En 2014, realizó un romántico viaje al lado de Jorge Ramos y dos años después regresó para acudir al Fashion Week, uno de los eventos de mayor interés para ella, pues además de ser presentadora de televisión, tiene su propia línea de ropa.