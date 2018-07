Lucero habla sobre la relación que tiene con su ex esposo: 'Somos muy buenos amigos'

A más de siete años de haber anunciado se separación, Lucero asegura que al día de hoy la relación con su ex esposo, el cantante Manuel Mijares, es muy buena y aclaró que entre ellos no hay malos entendidos ni fricciones. Además agregó que por el bien de sus dos hijos, José Manuel, de 16 años, y Lucerito, de 13, se llevan cordialmente.

Ante las cámaras de El Gordo y la Flaca (Univision), la artista de 48 años conversó sobre lo que significó su separación en ese momento y detalló cómo es su relación con el intérprete de Soldado del Amor. “Un divorcio es un fracaso es algo que sucede que no es como tú hubieras soñado. Se llevó a cabo nuestro divorcio y somos muy buenos amigos, somos socios, papás de nuestros hijos”.

La cantante, quien recientemente se estrenó en el género musical de banda, indicó que entre ella y su ex no hay diferencias de ningún tipo: “Somos gente que nos respetamos, que nos admiramos, que nos queremos y que nos guardamos mucho cariño y agradecimiento, entonces no hay pelea”.

En marzo de 2011 –luego de meses de rumores sobre el estado de su relación –Lucero y Mijares confirmaron su separación a través de un comunicado. De esta forma, los artistas pusieron pusieron punto final a su matrimonio de 14 años. La pareja indicó en su mensaje que había preferido mantener esta situación en privado, porque les preocupaba la forma en la que sus hijos reaccionarían.

En repetidas ocasiones, ambos han manifestado que con los años, han construido una sólida amistad y que siempre velarán por José Manuel y Lucerito.

Recientemente, la intérprete de Electricidad acudió al programa en línea de la periodista Adela Micha, y como todos los invitados, respondió a las preguntas enviadas por el público. Entre esos cuestionamientos estaba, por supuesto, si se volvería a casar. Aunque tiene una relación estable de casi seis años con el empresario Michel Kuri, Lucero descartó la posibilidad de volver a pasar por el altar.

Cuando le preguntaron si se quería casar, respondió: “La verdad no. No queremos casarnos, estamos muy contentos así, de novios. Vivimos cada quien en su casa y, yo creo que es muy padre, después de haber tenido un matrimonio, porque yo sí soy partidaria del matrimonio”. A pesar de que ella cree en la idea del matrimonio, sabe que en ocasiones, ese estado civil apaga la ‘llama del amor’ en las parejas: “Yo a veces, creo que conlleva una costumbre”. Entre risas agregó: “O sea, el primer motivo para divorciarse es estar casado”.

Aunque no hay planes de boda, Lucero dejó ver que él y su novio están más que convencidos de seguir con esa dinámica en la que se manejan como novios. “(Estamos) súper contentos y no es falta de compromiso, al contrario, la convivencia es más padre”, explicó.