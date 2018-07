La romántica felicitación de Sebastián Rulli a Angelique Boyer por su cumpleaños

Para Sebastián Rulli este 4 de julio es una fecha muy especial, pues es cumpleaños de su amada Angelique Boyer. Como cada año, el actor de origen argentino dedicó a su novia un bonito mensaje de cumpleaños a través de las redes sociales y dejó ver que está tan enamorado de ella como desde el primer día de su romance.

El artista de 42 años compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de su novia posando con un sensual bikini y la felicitó por su cumpleaños número 30. “Mi amor hacia ti va más allá de cualquier palabra, porque es algo que no se puede tocar. Hoy, el día de tu cumpleaños quiero desearte el mejor de los días, porque eres la mujer más buena y hermosa que conozco y eres lo mejor que me ha pasado. No hay dudas, eres una de mis razones de ser y le agradezco a la vida y a Dios que nos haya cruzado”.

Rulli deseó lo mejor a su novia y le pidió que siguiera adelante cumpliendo sus sueños y conquistando todo lo que se proponga. “Hoy comienzas una nueva vuelta al sol, vas por otra primavera, por muchos días para demostrar que donde hay luz no existen sombras. Que sigas soñando en grande y haciendo realidad todo eso. Cree en todo lo que te propongas. Con todo mi amor te deseo feliz cumpleaños, mi cielo, mi amor”.

La cumpleañera no tardó en ver la cálida felicitación de su novio y le respondió justo debajo del post: “Gracias vida de mi amor, valoro cada palabra, te amo con toda mi alma”. Rulli contestó a Angelique con unos emoticonos de enamorado y escribió: “Te amo”.

Otros que se sumaron a los buenos deseos para la actriz fueron Gretell Valdez, Diego Olivera y Maite Perroni, quienes también le dedicaron bonitos mensajes a Angelique justo después de la publicación de su novio.

¿Planes de boda y una familia? No por ahora

Los enamorados, quienes tienen cuatro años como pareja, no tienen prisa por pasar por el altar ni formar una gran familia. Antes de ese momento, prefieren disfrutar de su carrera, así como de su relación. En los últimos meses, se han corrido los rumores sobre una posible boda e incluso la llegada de su primer hijo juntos, pero Angelique Boyer descartó que eso vaya a suceder en un corto plazo.

Eso sí, la actriz de 30 años adora a los pequeñines, sobre todo a su sobrino Morgan –hijo de su hermano Arnaud –con el que convive frecuentemente y disfruta de pasar tiempo a su lado. “Yo creo que cuando necesite alguna dosis infantil iré a verlo para llenarlo de amor y consentirlo al máximo. Pero la verdad es que asumo que es una gran responsabilidad”, explicó ante las cámaras de El Gordo y la Flaca.

La protagonista de Teresa agregó que en este momento quiere enfocar su energía en su profesión y en vivir experiencias alrededor del mundo. “Ahorita quiero viajar, quiero trabajar. Quiero hacer cosas que yo creo que cuando tienes un niño no las puedes hacer de la misma forma”, comentó.