Hallan muerto al hijo mayor de Tina Turner, Craig Turner

El mundo del espectáculo está conmocionado con esta lamentable noticia. El hijo mayor de la cantante Tina Turner, Craig Turner, fue hallado muerto en su residencia ubicada en Studio Citi, California. Según declaró a People un portavoz del departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles, el hijo mayor de la intérprete fue declarado sin vida a las 12:38 pm y su cuerpo presentó una herida de bala autoinfligida.

De momento sus familiares no han emitido ninguna declaración, tampoco su madre, la famosa intérprete de What's Love Got To Do With It, quien tenía 18 años cuando dio a luz a su primogénito, producto de su relación con un saxofonista llamado Raymond Hill, que llegó a formar parte de la banda Ike Turner y que posteriormente se casó con Tina. La cantante asistió al desfile de moda Giorgio Armani Privé Haute Couture en París, Francia, para asistir a la Semana de la Moda de Haute Couture Paris, justo horas antes de que su hijo se quitara la vida.

En entrevistas anteriores, la estadounidense de 78 años afirmó que Craig había tenido una infancia muy dura, pues fue testigo del maltrato de parte de uno de sus padrastros. De hecho, Tina ha sido muy abierta sobre el abuso del padre adoptivo de Craig, Ike, quien falleció en 2007. Durante una entrevista con la presentadora Oprah, confesó que esto había afectado a su hijo, quien "era un niño muy emotivo".

"Siempre miraba hacia abajo con tristeza. Un día, cuando Ike peleaba conmigo, Craig llamó a la puerta y me dijo: 'Madre, ¿estás bien?'. Pensé: 'Oh, por favor, no me golpees en casa'. No quiero que mis hijos escuchen". De acuerdo a The Hollywood Reporter, Craig, quien tenía trabajaba en California como agente inmobiliario y tenía 59 años en el momento de su muerte.

Su relación con Ike finalizó en 1978, cuando Tina le pidió el divorcio y le pagó 500.000 dólares para conseguir la custodia de sus hijos, Craig y Turner, único hijo biológico del matrimonio, así como conservar su nombre artístico, con el que se ha convertido una leyenda en la historia de la música.

Como se recordará, la cantante vive desde mediado de los años 90 en Europa junto con su actual esposo, el ejecutivo discográfico alemán Erwin Bach y en 2013 renunció a su ciudadanía estadounidense.