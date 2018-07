Hilaria Baldwin dejó a todos sorprendidos cuando sólo semanas después de haber dado a luz a su cuarto bebé, ya presumía una figura esbelta. Y claro que iba a ser así, pues la esposa de Alec Baldwin, además de ser instructora de yoga, es una apasionada del ejercicio y encuentra en cualquier lugar la oportunidad perfecta para estar en movimiento y tonificar su cuerpo; incluso en los días de descanso con sus hijos Carmen, Leo, Rafael y Romeo.

VER GALERÍA

Los días de verano, para los pequeños Baldwinitos, significan días en la playa, jugando fuera de casa y divirtiéndose entre familia. Para cumplirlo, Hilaria parece tener su agenda muy bien organizada con el fin de poder estar sobre la arena, cuidando de sus hijos y, ¿por qué no?, haciendo una rápida rutina de ejercicio para tonificar su abdomen.

Notas relacionadas:

- Mientras Hilaria Baldwin recupera su figura, ¡sus hijos conquistan Instagram!

- La impresionante figura de Hilaria Baldwin a tres semanas de haber dado a luz

Precisamente eso es lo que Hilaria muestra en uno de sus recientes videos, en donde hace una serie de estiramientos y flexiones con las piernas para después fortalecer el abdomen. Eso sí, ningún ejercicio le impide estar atenta a sus hijos, quienes estaban muy interesados en la arena. "Abdominales en la playa con dos de mis constructores, Carmen y Rafa. Y un pequeño sirenito, Leo", escribió Hilaria sobre su familia al lado del clip en el que los niños se ven muy entretenidos al ritmo de las olas del mar.

Una publicación compartida de Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) el 2 Jul, 2018 a las 3:45 PDT

Romeo, por ser el más pequeño, aún no sale a la playa con sus hermanitos, pero eso no significa que los niños no se diviertan con él, aunque a un nivel de energía más bajo. En casa, los tres hijos mayores de la familia Baldwin se acercan al bebé para abrazarlo, dormir con él o besarlo, una linda prueba de lo mucho que lo quieren a pesar de sólo tener menos de 2 meses de edad.

Hilaria y Alec, juntos y en familia

A este día tan divertido en la playa no podía faltar el padre de familia, Alec Baldwin. Aunque él prefirió mantenerse al margen de los ejercicios, se unió a sus hijos en la arena para jugar con ellos. Para Hilaria esa imagen es de las más tiernas que podría tener y que, después de 6 años de matrimonio la hacen sonreír día a día.

VER GALERÍA

La pareja recién celebró su sexto aniversario de casados y para conmemorarlo, publicaron una tierna foto de ambos dándose un beso. Junto a ella, otra toma menos seria y con más sentido del humor representa cómo se lleva la pareja cuando se encuentra en casa, y lo divertidos que son sus ratos familiares, de los que dan una probadita con sus fotos en las redes sociales.