Desde ´María la del Barrio´, Thalía es ¡el crush de Maluma!

El guapísimo y sexy cantante Maluma goza de tal seguridad y popularidad, que cuando fue cuestionado durante sus últimas entrevistas, sobre su amor platónico, confesó con muchísimo humor que la cantante Thalía era su crush. Y es que seguramente él no se hubiera imaginado que años más tarde, cuando la carrera de ambos estuviera en apogeo, compartirían escenario para mostrar sus más sensuales pasos de baile.





Lo interesante es que Thalía no fue su crush cuando compartieron escenario en 2016, en el video Desde Esa Noche sino en la etapa más importante de la cantante como actriz. Durante la entrevista, el colombiano contó que su amor platónico de juventud era la intérprete de "No me enseñaste" cuando protagonizó una de las telenovelas mexicanas de 1995. De hecho dijo que en realidad sentía muchísima ternura por el personaje que estelarizaba en ese momento.

"Bueno, yo sí tenía un pequeño enamoramiento", contó el cantante cuando fue cuestionado sobre algún amor platónico de las telenovelas.

Recordemos que el personaje de Thalía en ese momento era el de una jovencita humilde, hermosa y carismática que creció en la pobreza y se dedicaba a ser recolectora en los basureros de la ciudad. Sin embargo, el destino le tenía una sorpresa preparada cuando trabajó en labores domésticas en la casa de la familia De la Vega en donde conocería al hombre de sus sueños.

Por eso el intérprete de ‘Felices los 4’ respondió con gran humor cuando habló de Thalía y el personaje que interpretó en María la del Barrio y es que hasta con mucha gracia dijo: "¡Thalía! Ufffff, ¡bomba! ¡María la del Barrio, papá! Ella era mi 'crush', yeah”.

Más notas como esta:

-Maluma es víctima de la delincuencia en Rusia: le roban 800 mil dólares en joyas y relojes

-Maluma comparte su faceta más personal y abre las puertas de su casa a ¡Hola Colombia!



Sobre su verdadero amor

Dejando atrás los amores platónicos, en estos momentos Maluma se encuentra feliz y muy enamorado, de hecho él y su novia, Natalia Barulich celebraron recientemente su primer aniversario como novios y sin dudarlo, es una relación que va viento en popa, y es que aunque al principio todo comenzó como un romance, ahora viven una bonita historia de amor.

El colombiano y la modelo se conocieron poco antes de grabar el tan popular video ´Felices los 4´ donde por cierto ellos tienen escenas muy candentes y es donde se termina de confirmar la química que los ha unido. De hecho, aunque ambos han hablado poco sobre su romance, cuando fue el turno de Natalia para dar detalles, no dudó en halagar a su amado.

Fue durante una entrevista con el programa Al Rojo Vivo, hace meses donde Natalia reveló que el colombiano ha sido una gran motivación: “Él me inspira. Me motiva y hace que me emocione. Estar enamorada hace que los sentimientos estén a otro nivel. Es hermoso escribir música sobre experiencias vividas. Lo amo”, explicó.