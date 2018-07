Jorge Ramos y su mensaje en redes que causó revuelo

Las elecciones presidenciales de México fueron uno de las coberturas informativas más intensas y de gran interés. Medios internacionales, como Univision y Telemundo siguieron de cerca la jornada electoral y tuvieron especiales con comunicadores y analistas de primer nivel. Periodísticamente hablando, llamó la atención que María Elena Salinas regresó a la pantalla chica pero no lo hizo con Univision –empresa en la que trabajó por más de 30 años –sino que apareció ante las cámaras de Telemundo.

VER GALERÍA

La aparición de María Elena en el especial de Noticias Telemundo, junto a José Díaz-Balart despertó la curiosidad de sus seguidores y claro, no pasó desapercibida para sus colegas del gremio. Orlando Segura, William Valdés, Alejandro Chabán y Mariana Atencio fueron algunos de los ex compañeros de la periodista quienes le desearon lo mejor y aplaudieron su profesionalismo en esa labor informativa.

VER GALERÍA

Sus admiradores esperaban que a estas muestras de cariño se sumara Jorge Ramos, con quien compartió por años los micrófonos en Noticiario Univision, pero no fue así. Jorge, quien también estaba al frente de un especial por la jornada electoral en México, únicamente se limitó a publicar un mensaje de apoyo hacia su propio equipo y escribió: “Con Denise Dresser y John Feeley en la cobertura de las elecciones en México. El mejor equipo -el que más sabe- está en Univision”.

Con @DeniseDresserG y @johndfeeley en la cobertura de las elecciones en México. El mejor equipo -el que más sabe- está en Univision. pic.twitter.com/gSzFZcMEav — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 1 de julio de 2018

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, y algunos llegaron a pensar que ese mensaje podría haber sido una indirecta para María Elena, quien a su vez recibió varios mensajes de felicitación por su gran cobertura electoral. Pero no solo hubo comentarios positivos para María Elena, sino que también fue cuestionada por sus seguidores, quienes estaban ansiosos por saber si su participación con Telemundo significaba un nuevo capítulo en su vida profesional.

A través de sus redes sociales, la comunicadora se encargó de aclarar su situación laboral y agregó que además de estar presentándose en Telemundo, también saldría al aire con CNN en Español.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- María Elena Salinas se une a Telemundo para una cobertura especial

- María Elena Salinas sobre su nueva vida: '¡Estoy más ocupada que antes!'

¿Cómo fue la salida de María Elena de Univision?

La periodista anunció en agosto pasado que había tomado la decisión de dejar la empresa en la que trabajó por más de 36 años. María Elena dio a conocer la noticia en plena emisión del noticiario y explicó que este cambio no se debía a un despido ni a otra oferta laboral. “No me han corrido, no he renunciado, no me he retirado, ni me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí. Le agradezco a Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision, su esfuerzo para intentar convencerme de que renueve contrato, de que me quede, pero como yo siempre le digo a los jóvenes: luchen por sus sueños, no se den por vencidos. Ahora me toca a mí practicar lo que predico”, señaló ante las cámaras.

Tras dejar la cadena hispana, en diciembre del pasado, la comunicadora tomó unas merecidas vacaciones al lado de sus hijas y luego se dedicó al a producción de la segunda temporada del programa The Real Story del canal Investigation Discovery.