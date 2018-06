Por más de 30 años, María Elena Salinas fue uno de los rostros más célebres de las noticias en Univision. A más de seis meses de su salida de la cadena hispana, la reconocida periodista reaparecerá para sorpresa de sus seguidores ante las cámara de Telemundo, este domingo en una edición especial por las elecciones presidenciales en México.

VER GALERÍA

¿Qué papel tendrá María Elena en esta cobertura periodística? La comunicadora, quien recientemente se ha dedicado a desarrollar su programa The Real Story con María Elena Salinas de la cadena Investigation Discovery, será una de las invitadas en el especial México, la batalla final, de Noticias Telemundo, el cual estará dedicado a la jornada electoral de ese país y será conducido por José Díaz-Balart.

Hasta el momento, el diario La Opinión indica que no se ha confirmado que Salinas vaya a trabajar con Telemundo de forma permanente. A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora de 63 años compartió el anuncio sobre su participación en el especial de las elecciones. En tanto, la cadena también hizo lo propio en sus redes sociales, y detalló que, además de contar con la participación de José Díaz-Balart y María Elena Salinas, estarán en el panel de discusión Julio Vaqueiro, Paulina Sodi y Felicidad Aveleyra.

Ante la insistencia de sus seguidores por saber si su participación en este programa era el inicio de una nueva etapa en Telemundo, María Elena respondió que únicamente sería por esta ocasión y agregó que también estaría en otro programa televisivo de CNN en Español.

Más notas como esta:

- Así es la nueva vida de María Elena Salinas a tres meses de despedirse de Univision

- María Elena Salinas sobre su nueva vida: 'Estoy más ocupada que antes'

Así fue el adiós de María Elena a Univision

En agosto del año pasado, la periodista anunció su salida de Univision, luego de trabajar para dicha empresa por más de 36 años. María Celeste dio a conocer su decisión hacia el final del noticiario que conducía junto a Jorge Ramos. En ese momento, aclaró que este cambio en su vida profesional no se debía a un despido, ni a otra oferta laboral.

VER GALERÍA

“No me han corrido, no he renunciado, no me he retirado, ni me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí. Le agradezco a Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision, su esfuerzo para intentar convencerme de que renueve contrato, de que me quede, pero como yo siempre le digo a los jóvenes: luchen por sus sueños, no se den por vencidos. Ahora me toca a mí practicar lo que predico”, explicó ante las cámaras.

Tras dejar la cadena hispana, en diciembre de 2017, María Elena se dio tiempo para tomar unas merecidas vacaciones al lado de sus hijas Julia y Gabriela y después, se dedicó a producir la segunda temporada del programa The Real Story del canal Investigation Discovery, en el cual investigará los crímenes que han paralizado Estados Unidos en los últimos años.

La historia de María Elena en Univision empezó en 1981 cuando trabajó como reportera para una filial en Los Ángeles. Posteriormente fue la conductora titular de Noticiero Univision, junto con Jorge Ramos por casi cuatro décadas.