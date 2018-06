Alexa Dellanos sobre la partida de su papá: 'Veo su rostro y no puedo dejar de llorar'

A sus 25 años, Alexa Dellanos enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. El pasado miércoles, la hija de Myrka Dellanos dio a conocer a través de sus redes sociales que su padre, el doctor Alejandro Loynaz había fallecido. La joven compartió varias fotografías en las que aparece a su lado y le dedicó un emotivo mensaje de despedida. A casi tres días de compartir esta dolorosa noticia, Alexa subió otro mensaje a su cuenta de Instagram, en el que deja ver que el recuerdo de su papá está más presente que nunca.

Alexa subió una fotografía de la última Navidad que pasó al lado de su papá y la acompañó con unas palabras en las que explica que jamás imaginó que esa sería la última vez que pasarían juntos las fiestas decembrinas. “Haría lo que fuera por regresar a esa noche y revivir cada segundo de ella. No sabía que sería la última Navidad de mi papá. Aunque mis recuerdos de él vivirán pro siempre, la pérdida de mi padre nunca me hará sentido, en especial porque él era muy fuerte y tenía una gran capacidad para recuperarse".

La joven, quien recientemente debutó como entrevistadora en Univision, detalló que a su papá le hubiera gustado ahorrarle este dolor, pues no le gustaba verla triste. “La vida es regalo y mi padre no hubiera querido que yo hubiese sufrido, pero es algo con lo que no puedo lidiar. Veo su rostro y no puedo dejar de llorar. Los días de fiesta no serán lo mismo sin él. Nada nunca será igual. Solo espero sanar esto que siento con el tiempo, pero siempre desearé escuchar su risa y ver su sonrisa una vez más”.

Myrka Dellanos quedó conmovida por las palabras de su hija, y en muestra de apoyo, escribió debajo del post de Alexa la frase ‘Te amo’.

El padre de Alexa, un hombre de muchas cualidades

Justo el día de ayer, la periodista subió a sus redes sociales un mensaje de adiós para el padre de su hija y su ex pareja, con quien estuvo casada por siete años de 1991 a 1998. Myrka tuvo para Alejandro las más bellas palabras, en las que mostró que, a pesar de su separación, ambos mantenían una sana relación, al punto de intercambiar llamadas telefónicas y encontrarse para conversar acerca del lazo tan especial que los unió siempre: su única hija.

“Ya ha pasado una semana desde que te fuiste para estar con Dios y no lo puedo aceptar. Alex era el padre de mi hija y fue mi esposo y quiero honrarlo a él y su vida", escribió Myrka. "Alex fue un esposo leal a mí, un gran amigo, un padre amoroso, un médico dedicado a sus pacientes y en los años que estuvimos casados, él realmente me cuidó”, continuó.

"Era un caballero de los de antes, siempre llenaba el tanque de mi carro con gasolina y lo llevaba a lavar. Era organizado -limpiaba después de que la señora de la limpieza lo hacía-, planchaba mi ropa como el Marino que era", agregó mientras recordaba su vida como pareja. También compartió que de los dos, él era el más sentimental de los dos, habló sobre el maravilloso padre que fue para su hija y la razón por la cual no tuvo más hijos: quería que Alexa fuera su única princesa.