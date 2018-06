Myrka Dellanos ha roto el silencio sobre la muerte del doctor Alejandro Loynaz, su primer esposo y padre de su hija Alexa. Tal como la joven de 23 años, la conductora de Univisión recurrió a sus redes sociales para abrir su corazón y compartir un afectuoso mensaje para el que fuera su primer amor.

Para Myrka tomó un poco más de tiempo encontrar las palabras correctas con las que quería expresar sus sentimientos hacia el hombre que dejó un gran vacío con su ausencia. “Ya ha pasado una semana desde que te fuiste para estar con Dios y no lo puedo aceptar. Alex era el padre de mi hija y fue mi esposo y quiero honrarlo a él y su vida", escribió Myrka en una carta póstuma para Alejandro. "Alex fue un esposo leal a mí, un gran amigo, un padre amoroso, un médico dedicado a sus pacientes y en los años que estuvimos casados, él realmente me cuidó”, continuó.

Myrka detalló las cualidades de su ex esposo, quien siempre le pedía que lo llamara antes de llegar a casa por las noches para que la esperara en la puerta. "Era un caballero de los de antes, siempre llenaba el tanque de mi carro con gasolina y lo llevaba a lavar. Era organizado -limpiaba después de que la señora de la limpieza lo hacía-, planchaba mi ropa como el Marino que era", agregó recordando su vida de casados.

La periodista escribió que en su relación, él era el más sentimental de los dos. "Lloró cuando caminé al altar, lloró cuando se enteró que estaba embarazada y, por supuesto, lloró cuando nació nuestra princesa, Alexa". En una ola de recuerdos, Dellanos escribió sobre cómo su ex pareja la ayudaba a no perderse por las calles cuando no existía el GPS, además de que mantenían una relación bastante cercana a pesar de haberse divorciado. "Aún me decía: 'Hey, cariño' y podíamos pasar horas hablando por teléfono o platicando en persona".

El doctor era todo un fan del futbol y disfrutaba de la Historia y la pesca. Myrka también se refirió a su faceta como padre, de la que no tuvo más que buenas palabras para compartir con el mundo. "Hablábamos por horas sobre Alexa y siempre hizo lo posible por ser el mejor padre". La presentadora contó que después de su separación, él le reveló que no volvería a tener hijos, pues quería que Alexa siempre supiera que ella era su única princesa.

Un abrazo que quedó pendiente

Las conmovedoras palabras de Myrka sensibilizaron a más de un corazón al redactar su despedida. "¡Alex, desearía haberte visto una última vez y darte un gran abrazo! Mi corazón está roto. ¡Te voy a extrañar, pero sé que nos volveremos a ver!", finalizó su publicación, decorada con varias fotografías de sus mejores momentos juntos y un emoji rosado de un corazón partido en dos.