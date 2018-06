¡Bulería, Bulería! El emocionante encuentro entre David Bisbal y Camila Cabello en España

Si alguien puede presumir de éxito, fama y carisma, es Camila Cabello, que no para de sorprender a sus fans: primero tuvo un lindo gesto con sus seguidores al obsequiarles entradas a quienes no tuvieron la suerte para adquirir una. Más tarde se gana el completo amor del público en España al invitar al escenario al cantante David Bisbal.

Todo estaba totalmente preparado, ya que aunque parecía el fin de esa excelsa noche, una sorpresa esperaba tras bambalinas. Era un guapísimo cantante almeriense dispuesto a cerrar, de la mano de Camila, la gira "Never be the Same Tour" por Europa. El show se llevó a cabo en Madrid en el Wizink Center.

Como gesto de bienvenida, Camila explicaba a sus fans que quería hacer algo diferente por ser el fin de ese tour: “Es el último día de la gira en Europa y quería hacer algo especial”. Para de inmediato recibir con aplausos al almeriense, con quien cantó el gran hit Bulería. Esto ocasionó que todos saltaran, bailaran y gritaran sin control por la emoción.

Después de tal gesto, el intérprete aprovechó para agradecer a la cantante a través de las redes sociales, dedicando un mensaje con mucho cariño: “¡No tengo palabras para definir lo que sentí en el escenario cantando contigo!. Camila, que disfrutes de España. ¡Felicidades por tu maravillosa gira! ¡Vuelve pronto!”.

Durante el show, Camila se dispuso a decir unas palabras a su público, y es que insistió en que para ella fue un sueño hecho realidad cantar en España y no dudó en confesar que estaba más que dispuesta a pisar suelo español más seguido. “Mi corazón late a una velocidad que no sé si es normal. No es un secreto que España es uno de mis lugares favoritos. Estoy pensando en mudarme aquí algún día”.





Claro que esta no fue la única sorpresa que dio Camila, y es que durante el concierto, se dispuso a bailar flamenco mientras interpetaba la canción She loves control. Además cuando cantó Something's Gotta Give, aprovechó para acompañarlo con un video con el que hace énfasis a su compromiso social y con el que invita a escoger siempre "el amor sobre el miedo".

Al comienzo del espectáculo, la artista, de 21 años, hizo una pausa para poner de fondo algunos fragmentos de lo que han sido sus shows pasados, y es que ha compartido escenario con artistas como Ariana Grande.