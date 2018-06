´Esto es parte de nuestra cultura´: Lo que el Chef James dijo sobre su suspensión

En días pasados, el Chef James y una de sus compañeras del matutino Un Nuevo Día, fueron suspendidos indefinidamente del programa y tuvieron que ofrecer disculpas públicas por lo sucedido. Y como ellos no fueron los únicos que hicieron gestos inapropiados ante cámaras después del triunfo de Corea en el Mundial de Rusia 2018, la cadena de televisión ha tomado medidas y suspendió a más miembros de otros programas.

La lista de artistas sancionados la encabeza la actriz Carmen Aub, quien personifica a “Rutila”, hija de Aurelio Casillas en la afamada serie "El Señor de los Cielos". Aub y cuatro compañeros no controlaron su pasión por el futbol y por la calificación de México a octavos de final y publicaron en sus redes sociales un video "agradeciendo" a la Selección de Corea del Sur por haber ganado a Alemania 2-0 en Rusia. El acto fue sancionado y ocasionó la suspención de los actores.

Ante lo sucedido, la actriz mexicana compartió un video en las redes sociales con el cual se disculpaba por lo que hizo: “El motivo de este video es para ofrecer una disculpa desde lo más profundo de mi corazón porque creo que el video que subí… celebrando el triunfo de Corea ofendió a algunas personas y quería decirles que en ningún momento esa fue mi intención”.

Además, agregó que sinceramente su reacción no fue con fines de burla, sino como alegría por ver a la selección de su país seguir el rumbo en el Mundial de Rusia: "Lo único que yo tengo es agradecimiento y sí me dejé llevar por la fiebre del mundial, yo que no sé mucho de fútbol, y ofendí a alguien los que me conocen saben que no me define y los que no, les quiero ofrecer de corazón una disculpa”, se escuchaba en el video.

El apoyo a los actores y presentadores suspendidos

Ante lo sucedido y como muestra de apoyo y solidaridad, el Chef James, que vive la misma situación y asegura no haber hecho los gestos inapropiados con una mala intención el día del partido de Corea, dedicó unas palabras a su también amiga, Carmen Aub.

Entre los mensajes que Carmen recibió al pie de su video, se puede leer también el de James. “Carmen, te conozco desde hace muchos años, siempre has sido una persona dulce, amable e intachable. Sé que tanto los que te conocen como los que no entienden que esto es parte de nuestra cultura y nunca lo harías por ofender a nadie. Cabeza arriba y frente en alto, ¡arre!”.

Ante esa gran muestra de apoyo, sabiendo que ambos están pasando por una situación similar, Carmen le respondió "Gracias por tus palabras mi James. Y va recíproco, como latinos tenemos un humor peculiar pero sin ninguna mala intención, desafortunadamente no todos lo ven así, así que ofrezco una disculpa y mandemos la energía a cosas buenas".