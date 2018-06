Madonna podría tener en casa a la próxima estrella del futbol, y no es otro más que su hijo David Banda Mwale Ciccone Ritchie, uno de los cuatro pequeños que adoptó en Malaui, y quien ha demostrado que tiene un gran talento para el futbol. La cantante no es la única que ha visto el potencial en David pues varios entrenadores no le han despegado la vista de encima y, como buena madre, lo apoya en todo lo que esté relacionado con su deporte favorito, incluso si ello implica cambiarse de casa por un tiempo.

Desde hace unos meses, Madonna y sus 4 hijos adoptivos –David, Mercy, Estere y Stelle- han estado viviendo en su casa en Portugal, un inmueble nuevo para la cantante que adquirió el año pasado después de que David fuera reclutado por las fuerzas juveniles del Benfica en ese país. Antes de ello, el chico jugaba en el Downtown United Soccer Club de Nueva York, hasta que un directivo portugués notó su energía y estrategia en el campo y lo llamó para las fuerzas básicas en la Sub-12 de Portugal. El joven de casi 13 años de edad no podría estar más contento porque su sueño, además de estar en el campo de futbol, es llegar a ser tan grande como su ídolo, Cristiano Ronaldo.

A la hora de estar en la cancha, David se transforma por completo y deja atrás todo lo que ocupa su mente para concentrarse en el balón. Es gracias a los videos que Madonna comparte en sus redes sociales que el mundo entero ha podido ver el talento de su hijo, un chico zurdo que ocupa la posición de delantero. Para asegurar que esté bien preparado y no sólo en ámbito deportivo, Madonna lo inscribió en uno de los mejores colegios de Portugal, al que también asisten sus hermanas menores.

David, un chico con vena musical

Además de los deportes, David está interesado en la música y, de querer, podría seguir los pasos de mamá. El chico toca varios instrumentos como el piano, la guitarra o el ukulele; y tiene una voz privilegiada con la que acompaña las melodías que ha aprendido a tocar al lado de la Reina del Pop. David no le teme a los escenarios y en un par de ocasiones lo ha compartido con Madonna, ganándose el cariño y el respeto del público que queda cautivado al escuchar su voz.

David Banda nació el 24 de septiembre de 2005 y llegó a la vida de Madonna cuando apenas tenía 3 años de edad para ser parte del hogar que, en ese entonces, la cantante compartía con sus hijos biológicos Lourdes y Rocco. Cuando lo conoció, Madonna decidió llevarlo a casa luego de verlo enfermo de neumonía y malaria, padecimientos que retrasaron un poco el proceso de adopción.

