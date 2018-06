Muere Joe, papá de Michael Jackson

Joe Jackson, padre de Michael Jackson, murió este miércoles a los 89 años, según informa en exclusiva el portal 'TMZ'. Joe se encontraba hospitalizado en Los Ángeles, por el cáncer de páncreas terminal que padecía. Se sabe que Joe estuvo hospitalizado al parecer desde el pasado 22 de junio.

VER GALERÍA

Sus nietos, Randy Jr y Taj confirmaron la muerte a través de sus cuentas de redes sociales: "Que descanse en paz el rey que hizo todo posible. Te quiero abuelo", escribía Randall. "Joe era muy querido por toda la familia y nuestros corazones sufren", detalló Taj.

2: My father's health is not good, but "dying" is a harsh word chosen by headline writers, not me. For however long he has left, my mother, siblings, and relatives want to be with him, without hindrance. (2/2)

Hace unos días, su hijo Jermaine confesó a Daily Mail los problemas que le aquejaban a su papá "Está muy, muy débil, y no le queda mucho", contaba. Mientras que su hija Joh'Vonnie Jackson, detallaba "La familia necesita estar a su lado. Esa es nuestra intención en sus últimos días. No deberíamos mendigar, suplicar, pelear por ver a nuestro padre, especialmente en un momento como este. Nos duele... Mi madre está muy preocupada".

Cabe señalar que desde hace años, Joe tenía varios problemas de salud, de hecho, había sufrido tres ataques al corazón y tenía implantado un marcapasos. En 2017 tuvo un accidente de coche que lo mantuvo en el hospital varios días. Fue hospitalizado en 2016 por un problema de fiebre alta, aunque logró recuperarse poco después. Además, en noviembre de 2012 se recuperó de un derrame que sufrió cuando estaba en casa en Las Vegas. Tres años después, Janet Jackson tuvo que posponer su gira en Brasil porque su padre había tenido un segundo derrame y arritmia de corazón.

Hace dos días, un tuit publicado en la cuenta verificada de Joe Jackson podría haber anunciado algo: “He visto más atardeceres de los que me quedan por ver. El sol sale cuando le llega el momento y, te guste o no, el sol se pone cuando le llega el momento”.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC