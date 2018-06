¿Te imaginas encontrarte a tu ídolo y que te regale boletos para su concierto? Así sorprendió Camila Cabello a sus fans

La guapa cantante Camila Cabello llegó a España para continuar su gira mundial "Never be the Same Tour" y cuando se reunió con sus fans en el aeropuerto del Prat de Barcelona, cuestionó a sus seguidores si iban a asistir a su concierto, y tuvo una gran reacción cuando más de una chica respondieron que no habían conseguido tickets.

Camila llegó al Aeropuerto tomada de la mano de su amado novio Matthew Hussey, cuando de pronto vio que había un grupo grande de personas esperándola, por lo que no dudó ni un momento en soltar a su pareja y acercarse a saludar a sus fans que estaban emocionados por verla. Cuando Cabello fue a abrazarlos y a tomarse un par de fotografías, también les preguntó quiénes sí iban a ir a su concierto, y la respuesta para nada fue la que ella esperaba.

Algunos de sus fans le respondieron que no tenían boletos para el show. De hecho, una de las chicas contestó que ella no pudo comprar boletos porque había tenido que elegir entre comprar un regalo, que por cierto eran unas entradas para el concierto de Shawn Mendez o pagar la entrada a su show, a lo que Camila hizo una expresión de ternura y contiuó preguntando. Como muestra de cariño a sus fans que no alcanzaron tickets, pidió a parte de su equipo que le ayudaran a solucionar la falta de entradas.

Este gran gesto de inmediato fue compartido en la cuenta de Twitter de una fan y el video se hizo totalmente viral. Además, la usuaria escribió que estaba muy emocionada porque Camila la había abrazado, también reslató lo guapa y simpática que es.

"Camila me ha abrazado😭 es super maja, super guapa y huele super bien!!! DIOS no me lo creo aún😭" @Camila_Cabello pic.twitter.com/POqxkNoH7i

— Maia Jauregui 🥝💡 (@cc_hasquestions) 25 de junio de 2018

De inmediato, parte del equipo de Camila se aceró para solicitar los nombres de las camilizers que no tuvieron la oportunidad de comprar un boleto para el concierto y después de la recopilación de datos, la ex integrante de Fifth Harmony comenzó a organizar a los fans que había para poderse tomar fotos en grupos pequeños y nadie se quedara sin una foto con ella.

Sobre el cierre de su gira por Europa

El show de este 27 de junio en el Sant Jordi Club de Barcelona, es el show con el que cierra con broche de oro su gira por Europa y aunque no se sabe cuáles son los siguientes planes de la cantante, se ha especulado que podría permanecer un par de días en España junto a su novio.

