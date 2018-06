No hay dolor más grande para un hijo que ver partir a sus padres… Alexa Dellanos compartió con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su papá, el doctor Alejandro Loynaz. La hija de Myrka Dellanos subió en sus redes sociales un par de fotografías y unas emotivas palabras para su papá.

La joven modelo, quien recientemente hizo su debut como entrevistadora, publicó un par de fotografías en las que aparece con su papá. En la primera, la cual fue tomada cuando ella era una bebé, Alexa aparece en brazos del doctor Loynaz. La instantánea está acompañada por el siguiente mensaje, en el que la hija de Myrka deja ver que el fallecimiento de su padre es lo más fuerte que le ha tocado vivir.

“Mi corazón está roto. Perdí a mi padre, mi mejor amigo, mi protector y mi héroe. Papá, sé que la vida no es justa o aún estarías aquí. Aún nos quedaba mucho por hacer, tantos planes… Eras muy joven y siempre tan saludable y fuerte. No puedo aceptar que te hayas ido. Quiero despertar de esta pesadilla y ser capaz de abrazarte así. ¡Te necesito! No estoy lista para dejarte ir, nunca lo estaré. Te quiero mucho y estoy tratando de ser fuerte para ti porque sé que eso es lo que hubieras querido”.

En la segunda imagen, una de las más recientes que la joven de 23 años con su padre, ambos aparecen abrazados en lo que parece ser una celebración navideña. “Esta es una de mis fotos favoritas de nosotros porque muestra nuestras emociones. Estabas llorando lágrimas de alegría, emocionado por el futuro. Me dijiste que estabas muy orgulloso de mí. Fue mi mayor bendición de Dios ser tu única hija, tu princesa. Siempre me diste todo lo que necesitaba y más, y aunque ahora hayas llevado contigo una gran parte de mi corazón al cielo, honraré tu legado y continuaré viviendo la vida con el regalo más importante que me has dado, tu amor incondicional. Mi dulce papá, te amo con todo lo que soy y te extrañaré mucho hasta que nos volvamos a ver. Descansa en el paraíso, mi ángel”.

Alexa fue la única hija del matrimonio entre Myrka Dellanos y el doctor Alejandro Loynaz. La pareja se casó en 1991 y siete años después, decidieron divorciarse. Aunque sus papás estaban separados desde que ella era una niña, Alexa mantenía una relación cercana con su padre, según People en Español.

Dos años después de su separación con Loynáz, la periodista le dio una nueva oportunidad al amor con el ejecutivo David Matthews. Aunque se casaron ilusionados, a los dos años como esposos pusieron punto final a su relación. Para Myrka hubo una tercera boda, esta vez fue en 2008 con el vendedor farmacéutico Ulysses Alonso, del cual se separó al año de la boda.