¿Cómo se lleva Dulce María con los hijos de su novio Paco Álvarez?

La cantante Dulce María está viviendo un momento magnífico en el amor, y es que tiene una relación maravillosa con su novio, el compositor, Paco Álvarez, con quien mantiene una relación desde 2016, cuando coincidieron durante la filmación del videoclip de ella No sé llorar. De hecho, se les ha visto tan enamorados, que hasta los han cuestionado sobre una posible boda y hasta sobre la relación de la cantante con los hijos de su pareja.

La relación de Dulce María y Paco va ta bien, que la también actiz convive con los hijos de su amado. Paco tiene 3 hijos, fruto de su relación anterior con María José Castillo. Su hijo mayor tiene 6 años y los mellizo, que son los pequeños, tienen cerca de 3. Y aunque hasta el momento pocas veces se les ha visto en público, se sabe que la cantante sí convive con ellos.

De hecho, en una reciente entrevista para Univisión, la ex RBD dio detalles de cómo es su relación con los hijos de su pareja: "Son unos angelitos hermosos y lo que yo pueda permear en ellos positivamente lo hago con todo el amor, tomando mi papel como de amiga más bien. Hasta ahí, respeto mucho esa parte”.

Y es que por ahora, lo único que han mostrado ambos en redes sociales, es lo felices que están juntos, siempre resaltando la grandiosa relación que tienen y lo enamorados que están. En recientes publicaciones en sus respectivas cuentas de Instagram, se han podido leer mensajes muy románticos, como el que dedicó Dulce María a Paco cuando cumplió años.

"Ayer fue cumpleaños del hombre más increíble ,con el corazón más grande y un espíritu fuerte y una mente creativa e imparable.Le doy Gracias a Dios por tu vida y por habernos encontrado. Que tu alma nunca se canse de hacer poesía no solo escrita si no por tu capacidad de seguir viendo luz en un mundo lleno de oscuridad,de seguir creyendo en el aloe en un mundo lleno de traiciones y maldad ,de defender tus sueños a pesar de los que quieren destruirlos ,y dar y dar y entregarte de esa manera única a los que amas . ¡¡Feliz cumpleaños mi amor!! Que dios bendiga tu vida siempre! gracias por hacerme sonreír todos los días. Te amo", se lee en la publicación de la cantante.

Sobre sus planes a futuro

Durante la misma entrevista, Dulce María fue cuestionada respecto a los planes que tiene con su amado novio para un futuro y aunque fue muy puntual, contó que ambos han platicado de cómo quieren llevar su relación, para dónde van y qué han hablado respecto a sus planes de vida juntos. Respecto a planes de boda, la actriz dijo que sí lo han platicado: “Obviamente sí lo hemos platicado y sí nos interesa dar los pasos siguientes. Sí estamos en ese canal”.

Además, la cantante no dudó ni un momento en resaltar todo lo que admira de su novio y en dar algunos detalles de la forma de ser, que a decir de ella, la tiene totalmente enamorada: “Paco es un hombre increíble, un hombre muy entregado, muy sensible, muy creativo, que me entiende y me apoya muchísimo”.

