En las calles de Rusia, la fiesta del Mundial está en todo su esplendor y por unos días, Eugenio Derbez, junto a su hijo Vadhir, pudo ser testigo de esa alegría. Pero aunque la fiebre futbolera esté a tope en los aficionados de todo el planeta, la realidad es que el trabajo debe continuar y las agendas deben cumplirse. Con varias citas y eventos pendientes, el comediante tuvo que regresar a casa a la mitad de los partidos del Mundial, aunque en su mente y corazón aún tiene la esperanza de que la Selección de su natal México avance aún más en los partidos.

VER GALERÍA

Sin sacar el futbol de su mente, Eugenio, acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo, estuvo presente en la entrega de premios de la National Association of Latino Independent Producers. Sobre la alfombra roja, a la que llegó con un traje negro y corbata gris, habló del buen desempeño que México ha tenido en el Mundial, e hizo una predicción que pondría felices a muchos mexicanos, pues es el gran sueño que han tenido desde hace varios Mundiales.

Notas relacionadas:

- Eugenio Derbez es retirado del estadio por un agente de seguridad en Rusia, ¿cuál fue el problema?

- Eugenio Derbez y el curioso cambio de guion que hizo en 'Overboard'

"México ahora sí va a pasar, por lo menos, al quinto partido, que lo hemos intentado desde hace muchísimos años", dijo emocionado como todos sus compatriotas de ver el juego que México tendrá contra Suecia este miércoles. Durante su estancia en Moscú, Derbez mostró el lado más divertido de los aficionados al gran evento deportivo. Entre bromas, disfraces, y mucha diversión, padre e hijo estuvieron haciendo retos en Rusia, y uno de ellos por poco mete en problemas al propio Eugenio, quien interrumpió una transmisión de televisión en vivo y tuvo que enfrentarse a un guardia de seguridad que no entendía muy bien de qué se trataba su broma.

VER GALERÍA

Sobre su regreso a Los Ángeles, Eugenio reveló que ha estado con el tiempo justo por sus diversos compromisos, pero muy contento del reconocimiento que los latinos obtienen en las artes. "Vengo bajándome del avión y llegando para acá, pero muy contento de estar aquí con todos los latinos y poniendo el nombre de los latinos en alto, como siempre".

Una gran sorpresa al llegar a casa

Tras despedirse de Rusia, Eugenio se reunió con su esposa, Alessandra Rosaldo, y su hija, Aitana, en su hogar en Los Ángeles. El productor poco a poco ha retomado su rutina, que esta mañana por varios minutos puso en pausa cuando se enteró que es uno de los nuevos miembros de La Academia, responsable de los premios Oscar.

VER GALERÍA

"Siempre he sido un apasionado de la industria cinematográfica. He visto la entrega de El Oscar desde que era niño deseando algún día ser parte de esa comunidad", escribió a modo de agradecimiento en sus redes sociales. "Hoy recibí la invitación para ser miembro de La Academia... Me llena de orgullo y gratitud como mexicano representar a la comunidad latina. ¡¡Es un verdadero honor!!", finalizó.