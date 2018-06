Entre Karla Monroig y Tommy Torres no todo está dicho… Luego de que en febrero pasado anunciaran su separación, la presentadora de origen puertorriqueño ha revelado que aún podría haber esperanza. Hace unos meses, la pareja envió un comunicado en el que daban a conocer que no estaban pasando por un buen momento y que habían decidido poner fin a su historia de amor.

VER GALERÍA

La guapa presentadora fue la encargada de la conducción del Teletón de la ‘Isla del Encanto’, y aprovechando que estaba en su tierra natal, pasó unos días de descanso en compañía de su hija, Amanda Zoé, de casi seis años. Sobre su actual situación sentimental, Karla dijo a las cámaras de Lo Sé Todo (Wapa TV): “Estamos tranquilas, estamos contentas, estamos aquí pasando quality time (tiempo de calidad) en la isla con nuestra familia, todo bien con el favor de Dios. No sé qué nos depara el futuro”.

VER GALERÍA

También habló sobre el aprendizaje que le dejó la ruptura sentimental con su aún esposo y dejó ver que los últimos meses han sido de mucha reflexión: “Yo creo que la lección más grande (que he aprendido) es que, en la adversidad hay que intentar mantener la mejor actitud posible y tratar de crecer como seres humanos y no permitir que el ego tome las decisiones, sino que el amor y la conciencia sean quienes tomen las decisiones”.

VER GALERÍA

¿Una nueva oportunidad para ella y Tommy? La puertorriqueña de 39 años respondió que no tenía idea, pero detalló que no han comenzado con los trámites para hacer oficial su separación. “El tiempo dirá, papá Dios dirá. Por el momento no hay una demanda de divorcio entablada”.

VER GALERÍA

A pesar de llevar casi cinco meses distanciados, en el pasado Día de las Madres Tommy no se olvidó de felicitar a Karla y a través de sus redes sociales, le envió un cálido mensaje. El intérprete de Perderme en Ti compartió una foto de Karla y Amanda y escribió lo siguiente: “A la madre más cariñosa del universo, ¡felicidades en tu día, Karla Monroig!”.

Más notas como esta:

- Karla Monroig habla por primera vez de su separación de Tommy Torres

- Tommy Torres y Karla Monroig se separan tras casi 10 años de matrimonio

Su hija y su carrera profesional, son su mayor fuerza

Durante la presentación de la serie Mi Familia Perfecta (Telemundo) en abril pasado, Karla rompió el silencio sobre los complicados momentos que estaba viviendo a nivel personal y compartió que el trabajo en la pantalla chica se había convertido en la mejor terapia. “Regresar a la actuación, es lo que me apasiona y por lo que vivo. Durante el proceso de filmación viví momentos muy difíciles, tristes y dolorosos. Pero el estar rodeada de mis amigos, de excelentes compañeros y haciendo lo que me gusta, fue el mejor de los alicientes”, comentó a las cámaras de Mezcalent.

Karla aseguró que estaba tratando de superar su separación centrándose en cosas positivas. “Lo más importante de todo este proceso es trabajarlo siempre desde el amor, agradecimiento y la compasión. No desde el rencor, desde la venganza o el odio, pues hay una hija de por medio. Aquí el amor es lo que tiene que prevalecer. Después de eso solo Dios sabe lo que va a pasar. Ni lo sé yo ni lo sabe él, hay que ver qué va a pasar”.