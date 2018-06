´Te amo, hoy más que ayer y mañana´: Aarón Díaz dedica hermoso mensaje a su mujer

La actriz Lola Ponce, pareja de Aarón Díaz desde hace 8 años, celebró ayer su cumpleaños número 36 y para muestra de todo el amor que el actor le tiene, le dedicó un emotivo y romántico mensaje en redes sociales, donde además la vemos junto a sus hijas, Erin y Regina recostadas y abrazándola tiernamente.

Fue a través de la cuenta de Instagram del actor donde compartió el emotivo mensaje para la mujer que ama: “Bendito el día que te vio nacer. Eres nuestro pilar, nuestra luz y nuestra armonía. Gracias por hacer nuestra vida una llena de felicidad. Te amo, hoy más que ayer y mañana”, se puede leer junto a esta imagen donde vemos a sus hijas abrazando a Lola.

Prueba del gran amor que vive esta pareja, fue que a pesar de que ya estaban casados legalmente, para 2015 decidieron volver a hacerlo, pero esta vez en una ceremonia muy íntima en Marruecos. De hecho, fue más bien una ceremonia para sellar las bendiciones de su vida, y no necesariamente hacerse juramentos. Para ese momento, Sus hijas, Regina y Erin, se encontraban en Miami al cuidado de sus abuelos.

Sus inicios como pareja

Lola Ponce y Aarón Díaz son una de las parejas favoritas del showbiz, y es que no es para menos, llevan años viviendo una relación de ensueño; tienen una familia adorable. Se conocieron en 2012 en Miami en la grabación de la telenovela El talismán. Para 2015 formalizaron su relación, desde entonces han msotrado que como pareja y familia están unidos, dispuestos a cambiar de ciudad si es necesario, pero siempre así, en armonía y siendo un gran equipo.

Cuando la pareja celebró su octavo aniversario, Aarón le dedicó un mensaje para agradecerle 8 años a su lado, "Casi ocho años que pasaron como si fueran casi ocho días. Ocho años y dos hijas después. I still can’t get my hands off’a you @lolaponce qué bonito es lo bonito... Salud por los afortunados que encontraron el amor y por los que realmente creen que el amor es más fuerte que cualquier cosa...LOVE over everything!".

Juntos han tenido que vivir en Italia, Miami, Nueva York, lugares donde se han dejado ver como una familia sólida, siempre feliz. De hecho, en una de sus estadías por ciudades del mundo, junto a sus hijas Erin y Regina tuvieron la oportunidad de coincidir con el Papa Francisco, momento que para ambos actores fue único y especial debido a las creencias religiosas que tienen.

