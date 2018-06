Ariana Grande sumó este martes un año más de vida y lo celebra en un momento muy importante de su vida ahora que está comprometida con el humorista de Saturday Night Live, Pete Davidson, quien eligió Instagram para dejarle un tierno mensaje a su prometida. “Feliz cumpleaños al ángel más precioso de la Tierra. Eres mi persona favorita que jamás existió. Te amo sm”, escribió el comediante junto a una fotografía donde se le puede ver caminando con la cantante sobre su espalda.

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

La intérprete de No Tears Left to Cry cumplió 25 años y quiso recordar su cumpleaños número tres con un tierno video que derritió a sus 122 millones de seguidores. En el clip podemos ver a una cachetona Ariana, de cabello ondulado y una indudable complicidad con su madre, quien está detrás de la cámara, capturando el preciado momento. Su familia le pide que cierre los ojos para recibir una sorpresa y ella lo hace, pero no puede evitar hacer trampa, ¡muy tierna! Más tarde, compartió una foto donde podemos verla más pequeñita con un tetero en una mano y una galleta en la otra, ¡cómo ha cambiado Ariana!

Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 24 Jun, 2018 a las 7:33 PDT

Sus seguidores inundaron sus publicaciones con mensajes para desearle feliz cumpleaños a la artista y también resaltaron lo dulce que se ven juntos: “Qué perfectos”; “hermosos”; “muy tiernos”, fueron algunos de los comentarios que los fanáticos escribieron en la sección de comentarios. La publicación alcanzó 500 mil likes en tan solo ocho horas, sin duda, Ariana y Pete son una de las parejas favoritas del momento. En Stories, Ariana publicó una imagen de su novio y escribió: “No tengo deseos, tengo todo lo que siempre he querido”.

RELACIONADO: El novio de Ariana Grande se hace dos tatuajes en su honor

La relación entre la cantante y el comediante se conoció a finales de marzo, pocas semanas después de que la intérprete de Side to Side terminara su romance con el rapero Mac Miller, con quien tuvo dos años de amores. El compromiso fue confirmado por el mismo Pete durante una entrevista que concedió para el programa Jimmy Fallon Show, donde bromeó sobre la reacción de las personas ante la noticia de su compromiso con la hermosa artista. "Un tipo se acercó a mí y me dijo: 'Hombre, me diste esperanza'", dijo entre risas. “Siento que gané un concurso”, dijo entre risas en aquella oportunidad.

RELACIONADO: Pete Davidson tras su compromiso con Ariana Grande: ‘Siento que gané un concurso’

De momento no han fijado fecha para la boda, pero a juzgar por las publicaciones de ambos no cabe duda que estamos delante de una relación intensa, pues solo estuvieron unas semanas juntos antes de dar el siguiente paso. La cantante ahora se encuentra enfocada en el lanzamiento de su nuevo álbum Sweetener to be, el cual lanzará el 17 de agosto de este año.